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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует социальная кампания по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним

В Петербурге стартует социальная кампания по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним

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Опубликовал: polykoff
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Общественный Совет по проблеме подросткового курения при поддержке Правительства Санкт-Петербурга развернул кампанию «Спасибо за отказ!»

Инициатива Совета включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет, размещение наружной социальной рекламы, информации в соцсетях и в СМИ. Специальные материалы простимулируют торговые точки соблюдать запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Они, кроме того, призовут взрослых потребителей не приобретать сигареты по просьбе подростков и сообщать о нарушениях закона на специально созданную горячую линию.

«Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и ограничить доступ несовершеннолетних к табаку и электронным сигаретам. Мы хотим привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, призываем продавцов не продавать, а взрослых не покупать табачную продукцию подросткам и рассказываем о запрете и административной ответственности за это. В рамках инициативы подготовлена новая серия вспомогательных материалов как для работников торговых точек, так и для покупателей. Очень часто детям помогают молодые люди и взрослые, которые просто не задумываются о последствиях своих действий», - говорит руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

В числе материалов кампании «Спасибо за отказ!» стикеры, сообщающие покупателям о запрете на покупку и передачу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также штрафах за это нарушение. Также будут использоваться плакаты, призывающие сообщать о местах продажи сигарет подросткам, памятки для продавцов с информацией о штрафах, фразами корректного отказа при сомнении в совершеннолетии покупателя и призывом соблюдать закон. Совет также подготовил специальные журналы для подписи продавцов о том, что они обязуются не продавать табак несовершеннолетним. К раздаче этих материалов в разных районах Санкт-Петербурга будут привлечены волонтеры.
Кампания объединила всех заинтересованных в решении проблемы. Поддержку Совету оказывает правительство города, ряд профильных комитетов, общественные и добровольческие организации, ассоциации предпринимателей и волонтеры. «Табак не должен попадать в руки подростков. Сегодня очень важно обеспечить соблюдение федерального законодательства, которое запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. И справиться с этой задачей мы можем только вместе, объединив усилия граждан, общественных организаций, бизнеса и государственных органов», - отметил председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.
Согласно социологическому исследованию холдинга «Ромир», проведенному в 2021 году в 5-ти городах России, в том числе Санкт-Петербурге, 73% курящих несовершеннолетних покупают табачную и никотинсодержащую продукцию в небольших магазинах и павильонах, 17% – в точках, торгующих нелегально: на уличных лотках, рынках, автолавках. Очень часто подросткам помогают взрослые. Как выяснил «Ромир», 40% курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них сигареты и таким образом приобретают эту продукцию. Покупка и передача табачной продукции несовершеннолетним является нарушением ст. 20 п.1 15-ФЗ.
Широкое распространение в подростковой и молодежной среде получили дешевые одноразовые электронные сигареты, которые представляют особую опасность для их здоровья. На эту проблему обращает внимание и государство: в 2020 году вступил в силу запрет на продажу электронных систем доставки никотина и их заправочных средств несовершеннолетним. Закон многократно повысил штрафы за продажу табачной продукции лицам моложе 18 лет и установил такие же штрафы за продажу электронных сигарет. Теперь размер штрафов для юридических лиц доходит до 300 тыс. рублей, для предпринимателей и продавцов до 40 000 рублей, для физических лиц, участвующих в покупке и передаче сигарет подросткам, до 3 тыс. рублей.
Проблему подросткового курения также усугубляет существование нелегального рынка табачной продукции. Стоимость нелегальных сигарет ниже, что делает их доступными для детей. Продавцы такой продукции дважды нарушают закон, реализуя ее несовершеннолетним. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составляет по итогам 2021 года не менее 11,5%. При этом в ряде приграничных регионов, и прежде всего вдоль Западной и Юго-Западной границы РФ эта доля превышает 40%. На территории Северо-Западного Федерального округа она составляет 16,1%, а в Санкт-Петербурге – 14,5%.
Организаторы кампании надеются оказать содействие контрольно-надзорным и правоохранительным органам в проведении проверок и обеспечении контроля за исполнением закона. Для этого создана специальная «горячая линия», по которой можно сообщить о местах продажи несовершеннолетним сигарет и никотиносодержащей продукции. Телефон для связи – 8-800-234-29-26.
Принять участие в кампании может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях. Для некоммерческих организаций и волонтеров, имеющих возможность и желание содействовать в решении проблемы доступа детей и подростков к табачной и никотинсодержащей продукции, предлагается сотрудничество.

Источник: «Общественный Совет по проблеме подросткового курения»
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