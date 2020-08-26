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Питерец.ру » Общество » В эти выходные пройдет Ораниенбаумский Морской Фестиваль

В эти выходные пройдет Ораниенбаумский Морской Фестиваль

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В акватории Финского залива в прибрежной части Ломоносова пройдет юбилейная десятая любительская регата «Оранж рейс»

29 и 30 августа в акватории Финского залива в прибрежной части Ломоносова пройдет юбилейная десятая любительская регата «Оранж рейс», большой парад парусников Big Sails Parade в рамках мероприятий Ораниенбаумского Морского Фестиваля.

В этом году часть мероприятий фестиваля проводится режиме онлайн, но спортивная и видовая составляющая – любительская парусная регата «Оранж рейс» – пройдет в обычном режиме и будет приурочена к Международному Дню Балтийского моря. 

Десятки экипажей яхт в различных классах, более полутысячи яхтсменов, пять многомачтовых шхун вновь станут гостями исторического Сидоровского канала. Здесь же в 13.00 состоится корабельный бой с участием корсаров из каскадерской студии «Силуэт».

В рамках фестиваля впервые состоится трансляция со стоянки уникальных тюнингованных автомобилей «МАЯК-2020». Автоклубы Санкт-Петербурга представят десятки редких, профессионально тюнингованых машин.

Также впервые на песчаной косе «Янтарь» пройдет онлайн трансляция фестиваля бардовской песни «Струны фортов».

Субботним вечером Фестиваль представит зрителям трансляцию с уникальной концертной площадки – борта самой большой шхуны Петербурга – парусника «Красотка». В 19.00 в лучах вечернего солнца прямо с палубы шхуны петербургские джазовые и эстрадные музыканты исполнят акустический концерт «Осколки моря». Представление будет сопровождаться подсветкой   на парусах шхуны.

Накануне фестиваля 27 августа пройдет традиционный международный деловой онлайн семинар на тему развития морского туризма в рамках Российско-Финского проекта по приграничному сотрудничеству.

Врежиме онлайн пройдет и традиционный конкурс дизайнеров и модельеров «Оrange Sea Full Fashion Look», экскурсии по морским музеям России и Финляндии, онлайн посещение палуб знаменитых парусников.

В тайминге мероприятий могут происходить изменения. Следить за актуальной информацией можно на сайте «Ораниенбаумского морского фестиваля» (www.omfestival.ru), в группе «ВКонтакте» – vk.com/omfestival и на сайте проводящей организации www.oolps.ru

Мероприятия организуются Санкт-Петербургской Региональной Общественной Организацией «Спортивный Клуб «Ораниенбаумское Общество Любителей Парусного Спорта» при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями.

Фестиваль неоднократный обладатель гран-при национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие страны в области спорта», входит в национальный календарь событий России.

Источник: Комитет по молодежной политике
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