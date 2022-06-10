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Питерец.ру » Общество » Петербург глазами создателя: пять любимых мест императора

Петербург глазами создателя: пять любимых мест императора

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Опубликовал: miron
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9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора, основателя Санкт-Петербурга Петра I

С его именем в Северной Венеции связано множество мест.
Летний дворец
Летний дворец Петра I был построен в 1711–1712 годах по проекту архитектора Доменико Трезини. К оформлению фасадов и интерьеров величественного здания привлекались архитекторы и скульпторы из Западной Европы. С 2004 года Летний дворец вошел в состав Государственного Русского музея. Несколько лет назад там провели комплексную реставрацию.
Петр I любил Летний дворец и жил в нем со своей семьей большую часть календарного года: с весны до поздней осени. Посетив дворец, можно перенестись на 300 лет назад и побывать в покоях Петра и Екатерины, его кабинете, тронном зале, гостиной, столовой, детской, а также посетить поварские и токарные комнаты.
Петербург глазами создателя: пять любимых мест императора
Конюшенное ведомство
Исторический архитектурный ансамбль, который занял целый квартал между рекой Мойкой, Конюшенной площадью и каналом Грибоедова появился в Петербурге в 1720—1723 годах. В обширном здании при Петре были применены все технические новшества. Императорские конюшни были широко известны своими прекрасными породистыми скакунами: именно здесь выбрал жеребца для работы с натуры Этьен Фальконе при создании "Медного всадника".
В отличие от обновленного Летнего дворца, последняя реставрация здания Конюшенного двора проходила в 1948-1951 годах. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, из-за плывучих грунтов деформация стен достигает 2 миллиметра в год. Эксперты опасаются, что промедление с реставрацией может привести к необратимому разрушению исторических зданий. При этом инвесторы уже многократно предлагали отремонтировать Конюшенное ведомство, но Смольный не торопится принимать помощь и предпочитает драпировать разрушающиеся стены различными плакатами.

Домик Петра I
Домик Петра I в Санкт-Петербурге стал первым жилищем царя и первым гражданским зданием в городе на Неве. Уникальный памятник деревянного зодчества XVIII века расположился на Петроградской стороне, недалеко от Троицкой площади.
Изначально он состоял из сосновых бревен и имело образ русской избы. Здесь император жил до 1708 года. Сейчас в здании функционирует музей. В нем представлены мебель и посуда, личные вещи императора, а также документы, повествующие о петровской эпохе.
В 2022-м году Русский музей планирует начать реставрацию Домика Петра I.

Адмиралтейство
В 1702 году Петр I решил заложить верфь, на которой строились бы российские корабли. Более того, чертежи он подготовил самостоятельно. Всего через четыре года здесь построили первый корабль. В это же время из-за Северной войны верфь стала еще и крепостью для собственной защиты.
За время правления Петра I Адмиралтейские верфи выпустили 262 военных судна. Одну из главных достопримечательностей города отреставрировали в 2013-м году. В настоящее время здесь расположился Военно-морской инженерный институт.

Петропавловская крепость
Строительство оборонительного сооружения началось 16 мая 1703 года. По задумке оно должно было защищать завоеванные земли. Местом для возведения выбрали Заячий остров, чтобы крепость была полностью окружена рекой. Работы шли быстрым темпом из-за риска нападения Швеции, поэтому Петр I лично создал чертеж укреплений. Строительство завершили 4 апреля 1704 года.
Примечательно, что за все время своего существования Петропавловская крепость так ни разу и не подвергалась осаде. Поэтому из оборонительного сооружения ее переделали в тюрьму для политзаключенных, а потом открыли там музей.
Сейчас крепость считается историко-культурным заповедником. По словам директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, сейчас Петропавловскую крепость готовят к реставрации.

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