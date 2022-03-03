В Петербурге полицейские предупреждают о недопустимости организации несогласованных публичных мероприятий и участия в них

В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает поступать информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обстановка на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится под круглосуточным контролем правоохранительных органов. В случае попытки проведения несанкционированных публичных мероприятий будут предприняты все необходимые меры для поддержания правопорядка и безопасности.

Кроме того, продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий.

ГУ МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе и уголовной.

Полиция Санкт-Петербурга призывает граждан не реагировать на провокационные предложения, соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых.