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Питерец.ру » Общество » Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева

Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева

В 2014 году бизнесмен из Санкт-Петербурга Артем Васильев разбился на вертолете. После смерти осталось лишь 5 несовершеннолетних детей и мать. Родственники должны были получить крупную сумму и разделить ее, но спустя 2 года некий неизвестный миллионер Андрей Андреев объявился, и потребовал вернуть деньги.

После гибели Артем Васильев поставил 250 млн рублей. Но через два года после его смерти объявился некий Андрей Андреев, который утверждает, что в том же 2014 году одолжил ему 3 млн евро. 

В суде он предоставил подтверждающие материалы, в частности договор займа и расписку. Документы были распечатанные на обычном принтере, но роспись была поставлена ручкой. Дополнительно был предоставлен договор поручительства от имени бизнесмена Николая Горшенева.

Судебный процесс начался в 2016 году, родственники по сей день пытаются понять, что из этого – правда, и когда они смогут получить деньги. Андрей Андреев вспомнил о том, что Васильев ему задолжал спустя 2 года. Признается, что Васильева лично не знал, ему рассказал о нем Горшнев.

По вопросам, откуда у него взялись деньги, ответов никаких не поступило. Сам Андреев сообщает, что у него были крупные компании, обороты которых достигали более 5 млрд рублей. Андрей Андреев даже не нашел номера телефона Васильева, и при передаче денег также не присутствовал. По его словам, Горшнев за него ручался, и предоставил ему деньги под процент.

Судебная экспертиза доказала, что расписка действительно принадлежит Васильеву, чему родственники были очень удивлены. Николай Горшнев не делится никакими подробностями с представителями СМИ, и даже на первое судебное заседание не явился.

В это время Андреев вызывал все больше подозрений, и как оказалось, не зря. Откуда деньги у бизнесмена, так никто и не понял. Сообщается, что по состоянию на 2017 год его компании были ликвидированы, а узнавать в интернете или из других источников о работе ликвидированных организаций невозможно.

Не смотря на то, что прошло уже много лет, борьба за наследство продолжается. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял руководство над делом, но ни о какой справедливости пока речи не идет.

Источник: Момент Истины
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