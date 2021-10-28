Как быть с пожилыми

Введение ограничений с QR-кодами – характерная особенность нашего времени. Такое стало возможно благодаря развитию новых технологий. При этом система имеет определенные изъяны. Как быть людям, у которых нет смартфона? Что делать тем, кто не зарегистрировался на Госуслугах?

Получается, что с объективными сложностями сталкиваются пожилые петербуржцы. Однако в Смольном пообещали решить эту проблему. В период ограничений у пожилых граждан будет возможность посещать заведения, где необходимо предъявлять QR-код. В данном случае будет разработан специальный механизм.

Скорее всего, этим людям будет достаточно предъявить справку о вакцинации или перенесенном ковиде. Получить их можно в медицинском учреждении. «Питерец.ру» считает, что властям нужно продумать все нюансы относительно сложностей с QR-кодами.