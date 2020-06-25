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Питерец.ру » Общество » Опасно ли посещать поликлиники?

Опасно ли посещать поликлиники?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mos.ru
Петербуржцы опасаются посещать поликлиники после снятия ограничений

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые люди считают поликлиники рассадниками коронавирусной инфекции. Дескать, есть реальные опасения, что после снятия ограничений там можно заразиться этим опасным вирусом.

Однако эпидемиолог Ольга Ширай развеяла этот миф. По словам специалиста, риск заражения в поликлиниках значительно меньше, нежели в других местах, где есть скопление людей. В любых медицинских учреждениях проводится обработка помещений и другие необходимые противоэпидемические мероприятия. Так что при посещении поликлиники пациентам достаточно надевать маску и перчатку, а также соблюдать дистанцию в 1,5 м. Помимо этого, нельзя забывать о гигиене рук.

В общем, петербуржцам не нужно беспокоиться по поводу посещения поликлиник. Эта опасность преувеличена и не соответствует действительности.

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