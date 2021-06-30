Введут ли QR-код для кафе и ресторанов?

Власти Петербурга изначально решили пойти каким-то своим путем в борьбе с ковидом. В Северной столице не торопятся с введением жестких ограничений. Однако в Смольном понимают, что определенные все равно требуются.

В частности, в Петербурге намерены рассмотреть опыт Москвы с кодами для кафе и ресторанов. Об этом сообщил замглавы промкомитета Алексей Яковлев. В Смольном хотят посмотреть, как это отразится на бизнесе и насколько такие меры окажутся эффективными для борьбы с эпидемией.

Яковлев подчеркнул, что правительство намерено вводить жесткие ограничения лишь в крайней случае. Смольный поддерживает тесный контакт с представителями бизнеса. Что касается действующих ограничений, то они вводятся аккуратно.

«Питерец.ру» подчеркивает, что в Москве посетить заведение общепита можно только по специальному QR-коду. Его выдают людям, прошедшим вакцинацию и сдавшим отрицательный текст на ковид не менее чем 3 суток назад. В ВОЗ, например, отнеслись к такому опыту довольно прохладно. Там заявили, что необходимо вводить системные меры, а не прибегать к одиночным ограничениям.