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Питерец.ру » Общество » Продуктами закупаться не стали

Продуктами закупаться не стали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Люди не стали запасаться продуктами перед нерабочими днями

В прошлом году перед локдауном люди начинали активно скупать продукты. С полок магазинов пропадала гречка и другие товары. Такая ситуация возникала не везде, но определенная тенденция прослеживалась.

На этот раз россияне стали вести себя иначе. Перед нерабочими днями массовых закупок продуктами не наблюдается. Расходы на дополнительные и услуги увеличились, но это связано с тем, что многие компании, заведения и учреждения не будут работать или столкнуться с дополнительными ограничениями. В результате люди стали активно посещать кафе, рестораны, салоны красоты, бронировать номера в гостинице.

Многие воспринимают этот период как хорошую возможность отдохнуть. Это привело к увеличению расходов на туризм. Ну а шквала закупок продуктов не будет. Аналитики уверены, что в ближайшие дни ситуация не изменится.

«Питерец.ру» считает, что люди уже понимают, с чем им придется иметь дело. Поэтому лихорадочно скупать продукты никто не собирается.

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