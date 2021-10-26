Продуктами закупаться не стали

В прошлом году перед локдауном люди начинали активно скупать продукты. С полок магазинов пропадала гречка и другие товары. Такая ситуация возникала не везде, но определенная тенденция прослеживалась.

На этот раз россияне стали вести себя иначе. Перед нерабочими днями массовых закупок продуктами не наблюдается. Расходы на дополнительные и услуги увеличились, но это связано с тем, что многие компании, заведения и учреждения не будут работать или столкнуться с дополнительными ограничениями. В результате люди стали активно посещать кафе, рестораны, салоны красоты, бронировать номера в гостинице.

Многие воспринимают этот период как хорошую возможность отдохнуть. Это привело к увеличению расходов на туризм. Ну а шквала закупок продуктов не будет. Аналитики уверены, что в ближайшие дни ситуация не изменится.

«Питерец.ру» считает, что люди уже понимают, с чем им придется иметь дело. Поэтому лихорадочно скупать продукты никто не собирается.