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Питерец.ру » Общество » Защита интеллектуальной собственности — дело и бизнеса, и государства

Защита интеллектуальной собственности — дело и бизнеса, и государства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Защита интеллектуальной собственности — дело и бизнеса, и государства

В защите интеллектуальной собственности (IP) действующая судебная система не очень эффективна. Об этом говорили участники состоявшегося на «Неделях российского бизнеса» Форума по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Охрана интеллектуальной собственности, введение третейских судов и регулирования оборота продуктов, созданных искусственным интеллектом, стали главными темами форума.

Стоимость интеллектуальной собственности сегодня намного дороже материальных активов, отметил Андрей Кричевский, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Согласно данным, предоставленным НИУ ВШЭ, творческие индустрии ежегодно теряют порядка 300 млрд рублей из-за недостаточного внимания к защите интеллектуальной собственности. По этой же причине упущенные доходы экспорта составляют 2,23 трлн рублей, а общий убыток всего российского бизнеса составляет 3,52 трлн рублей.

Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», отмечая неэффективность судебной системы в защите интеллектуальной собственности, назвала наличие Суда по интеллектуальным правам несомненным плюсом. При этом участники форума пришли к общему мнению, что споры в сфере IP должны быть подсудны лишь арбитражной системе. «Интеллектуальная собственность — это всегда экономика, потому что исключительные права не бывают неимущественными», отметила Елена Авакян.

Сообщив, что в РСПП создается коллегия по рассмотрению споров в области IP, юрист выразила уверенность, что для разрешения интеллектуальных споров может быть полезен институт третейских судов, которые могли бы решать многие споры, вытекающие из договорных отношений.

Экспертное сообщество, учитывая недостатки судебной системы, обращает внимание на борьбу с источником проблем — нелегальным использованием контента и других интеллектуальных продуктов. Создание системы «белых списков», то есть перечня компаний, которые могут легально использовать объекты интеллектуальной собственности, может стать, одним из решений в пользу удобного ведения бизнеса.

Ввести особое регулирование в сфере искусственного интеллекта считает важным главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО» Виталий Калятин. Инвестор в ситуации повсеместного применения ИИ оказывается незащищенным, так как его право на результат интеллектуальной деятельности может быть в любое время оспорено, аргументировал инициативу эксперт.

В ходе дискуссии была затронута тема нуждающихся в защите нестандартных интеллектуальных объектов. К таким глава Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» Вадим Кукава отнёс данные клинических исследований.

Понимая важность интеллектуальных прав для бизнеса и свою роль в их защите, власти не остаются в стороне. В августе 2021 года вступил в силу закон, помогающий правообладателям оперативнее и дешевле регистрировать инновационные разработки благодаря привлечению сторонних экспертных организаций. Начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности Дмитрий Травников дал положительную оценку децентрализации экспертизы, отметив, что на это направление ведомство возлагает серьезные надежды.

Назвав конструктивный и рациональный диалог с государством основным достижением последнего времени, Андрей Кричевский завершил форум.

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