Отметь день донорского совершеннолетия 12 октября

«Фонд Доноров» и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями приглашают петербургскую молодежь отметить совершеннолетие по-настоящему взрослым поступком.

Сдать кровь в первый год своего совершеннолетия молодые петербуржцы смогут на осенней донорской акции 12 октября в одном из 7 отделений переливания в разных районах Санкт-Петербурга.

На предстоящей акции организаторы познакомят доноров-новичков с игровой вселенной DonorGO, созданной для популяризации донорского движения среди молодёжи. Волонтеры расскажут о новых игровых продуктах и правилах, покажут, как пользоваться «Путеводителем донора» и как попасть на бонусные уровни.

По традиции, все участники получат памятные подарки, тонны хорошего настроения и улыбок. Также доноры смогут сделать селфи в отделении переливания с клетками крови: для этого нужно зайти в профиль @fonddonorov в Instagram и выбрать одну из 5 масок дополненной реальности.

Помимо восемнадцатилетних доноров, кровь смогут сдать и граждане Российской Федерации старше 18 лет. Важные условия для всех доноров - вес более 50 кг, отсутствие противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт РФ, а также СНИЛС. Утром перед донацией обязательно легко позавтракать.

Где можно сдать кровь и записаться на акцию: https://forms.gle/DTPi9wLRxv82CJ5N9

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Справочно: DonorGO - проект по геймификации донорской активности, созданный в рамках деятельности «Фонда Доноров» для интеграции молодежи в возрасте от 16 лет в донорскую среду. Создатели проекта разработали целую систему игровых практик для разных возрастов и интересов. Эти практики в развлекательной форме помогут подросткам и молодежи погрузиться в тему донорства: напольные и настольные игры, элементы дополненной реальности, интерактивные викторины и квесты. Основным продуктом стала специальная донорская книжка «Путеводитель донора», в основу которой положена система достижений и поощрений.

Специалисты «Фонда Доноров» всегда открыты для комментариев, также готовы помочь с подготовкой материалов на темы донорства крови и костного мозга. Дополнительная информация: пресс-секретарь Анастасия Петухова [email protected]