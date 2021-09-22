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Питерец.ру » Общество » Как маскируется вирус

Как маскируется вирус

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Новое открытие ученых поможет в борьбе с ковидом

Ученые продолжают свою борьбу с коронавирусом. Проводятся исследования, разрабатываются препараты. Пока эта борьба не приводит к ожидаемому успеху, но некоторые сдвиги в данном вопросе все же наблюдаются.

Петербургские ученые выявили, как коронавирус обманывает иммунитет. Этот инфекционный агент маскирует свои белки под человеческие. В результате наш организм признает эти ковидные частицы за свои. Таким способом вирус может обходить защитную систему организма. Таким путем распространение ковида происходит намного легче.

Это открытие может оказаться полезным при разработке новых вакцин. Нужны препараты, которые будут создавать антитела и действовать против замаскированных белков вируса.

«Питерец.ру» отмечает, что любое открытие в борьбе с коронавирусом является очень важным. Главное, чтобы оно не носило абстрактный и сугубо теоретический характер, а способствовало созданию эффективных средств борьбы с ковидом.

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