Кто лучше борется с коронавирусом

В мире протекает активная борьба с коронавирусом. Многие страны предпринимают колоссальные усилия в борьбе с пандемией. Кто-то оказывается более радикальным в своих действиях. При этом ограничительные меры вводят практически все. Однако борьба с ковидом приносит разные результаты.

Немецкое издание Der Spiegel составила рейтинг стран, которые оказались наиболее успешными в борьбе с пандемией. Здесь учитывалось несколько факторов. Это показатели смертности, введенные ограничения, разница между ожидаемым и реальным размером ВВП, а также доля граждан, получивших вакцину.

Оказалось, что эффективнее всего с коронавирусом борются в Финляндии. В группу лидеров также попали люксембуржцы, норвежцы, датчане и таиландцы. На ситуацию с ковидом влияет географическое расположение страны, плотность населения, возраст жителей. Большое значение имеет, когда вирус попал на территорию государства. Также установлено, что эффективнее с пандемией боролись страны, которые не снимали ограничения, установленные в первую волну.

«Питерец.ру» отмечает, что такой рейтинг достаточно субъективен. Однако логично, что России нет в числе лидеров. Сейчас наша страна не может похвастаться эффективностью борьбы с ковидом.