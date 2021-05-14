Payeer

ента новостей

12:23
В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж
12:03
В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»
12:01
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
09:15
Расстройства из-за пандемии
08:57
Ипотека в апреле
20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
13:19
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
10:01
Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие
09:39
До нас дошел индийский штамм
23:07
Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России
16:38
Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам
15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»

В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Западном военном округе состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021» на лучшего младшего специалиста  вещевой службы

В соревнованиях приняли участие десять команд, представляющие Балтийский флот, армии и соединения окружного подчинения.

В соответствии с программой соревнований их главной целью ставилось повысить уровень профессиональной подготовки личного состава подразделений вещевой службы и проверить навыки специалистов МТО применять вооружение, военную и специальную технику в соответствии с их предназначением.

Конкурс проводился в четыре этапа. На первом военнослужащие отчитывались по вопросам теоретической подготовки, большинство из которых – по знанию материальной части передвижной полевой бани ППБ-32, её технических характеристик, правил эксплуатации и обслуживания. В числе этих вопросов, например, порядок и время развёртывания (свёртывания) бани на местности; её пропускная способность; расход воды; температура окружающего воздуха летом и зимою, при которой допускается эксплуатация ППБ-32.

В конкурсе портных – перечень вопросов по эксплуатации и обслуживанию швейного оборудования и ремонта одежды и различных тканевых изделий вещевого имущества.

На втором этапе проверялась огневая подготовка команд при применении военнослужащими стрелкового оружия. Все участники конкурса выполнили 1-е начальное упражнение стрельб (НУС) из автомата Калашникова АК-74.

Третий этап конкурса – физическая подготовка. Она включала подтягивание на перекладине, бег 100 м, и кросс 1 км.

Кульминацией конкурса стал четвёртый этап по преодолению 3-километрового маршрута на ППБ-32 с последующим развёртыванием полевой бани. Особенностью этого напряжённого и зрелищного заключительного этапа соревнований стала демонстрация командами элементов боевой и специальной подготовки младших специалистов вещевой службы. Водителям пришлось показать своё мастерство при проезде габаритного коридора, "восьмерки", проехать «заражённый» отравляющими веществами участок местности с последующей спецобработкой техники (все члены расчёта при этом были в общевойсковых защитных комплектах), преодолевать крутые подъёмы и спуски.

Контрольное время команды на четвёртом этапе фиксировалось после развёртывания ППБ-32, подачи воды на душевые сетки и доклада старшего команды главному судье соревнования: «Баня к работе готова». 32 мин. 06 сек. – лучший результат, показанный на 4-м этапе командой войсковой части 54607 в составе гв. сержанта Владимира Проскурякова, гв. ефрейтора Григория Янусова, гв. ефрейтора Сергея Плужникова, гв. рядового Владислава Фарафонова, капитан команды капитан Павел Кунегин. Вторые – младшие специалисты вещевой службы войсковой части 64044 - мл. с-т Дмитрий Лавлинский, ефрейтор Александр Михайлов, ефрейтор Владислав Васильев, рядовой Александр Чегодаев, капитан команды капитан Вячеслав Ревин, их время – 35 мин. 37 сек., 3-е место с результатом 39 мин. 22 сек. у команды Балтийского флота - прапорщика Алексея Макарова, мл. сержанта Максима Ахматова, ефрейтора Евгения Попова, рядового Егора Чувикова, капитан команды капитан Максим Денисов.

В таком порядке команды заняли места на пьедестале почёта и по общим итогам конкурса. По результатам каждого из четырёх этапов соревнований и по их общим итогам командам вручили медали и кубки.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-02-2021, 23:37
В Ленобласти стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО
17-02-2021, 19:17
Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа возросло в 2 раза за последние 5 лет
26-02-2021, 12:47
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас»
28-10-2020, 22:28
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»
4-04-2021, 14:46
В Петербурге прошли соревнования пожарных команд Ленинградской армии ВВС и ПВО
22-02-2021, 15:03
В Ленинградской области среди военнослужащих ЗВО стартовал первый этап конкурса «Инженерная формула»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
150
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
201
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
222
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
340
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх