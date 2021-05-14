В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»

В соревнованиях приняли участие десять команд, представляющие Балтийский флот, армии и соединения окружного подчинения.

В соответствии с программой соревнований их главной целью ставилось повысить уровень профессиональной подготовки личного состава подразделений вещевой службы и проверить навыки специалистов МТО применять вооружение, военную и специальную технику в соответствии с их предназначением.

Конкурс проводился в четыре этапа. На первом военнослужащие отчитывались по вопросам теоретической подготовки, большинство из которых – по знанию материальной части передвижной полевой бани ППБ-32, её технических характеристик, правил эксплуатации и обслуживания. В числе этих вопросов, например, порядок и время развёртывания (свёртывания) бани на местности; её пропускная способность; расход воды; температура окружающего воздуха летом и зимою, при которой допускается эксплуатация ППБ-32.

В конкурсе портных – перечень вопросов по эксплуатации и обслуживанию швейного оборудования и ремонта одежды и различных тканевых изделий вещевого имущества.

На втором этапе проверялась огневая подготовка команд при применении военнослужащими стрелкового оружия. Все участники конкурса выполнили 1-е начальное упражнение стрельб (НУС) из автомата Калашникова АК-74.

Третий этап конкурса – физическая подготовка. Она включала подтягивание на перекладине, бег 100 м, и кросс 1 км.

Кульминацией конкурса стал четвёртый этап по преодолению 3-километрового маршрута на ППБ-32 с последующим развёртыванием полевой бани. Особенностью этого напряжённого и зрелищного заключительного этапа соревнований стала демонстрация командами элементов боевой и специальной подготовки младших специалистов вещевой службы. Водителям пришлось показать своё мастерство при проезде габаритного коридора, "восьмерки", проехать «заражённый» отравляющими веществами участок местности с последующей спецобработкой техники (все члены расчёта при этом были в общевойсковых защитных комплектах), преодолевать крутые подъёмы и спуски.

Контрольное время команды на четвёртом этапе фиксировалось после развёртывания ППБ-32, подачи воды на душевые сетки и доклада старшего команды главному судье соревнования: «Баня к работе готова». 32 мин. 06 сек. – лучший результат, показанный на 4-м этапе командой войсковой части 54607 в составе гв. сержанта Владимира Проскурякова, гв. ефрейтора Григория Янусова, гв. ефрейтора Сергея Плужникова, гв. рядового Владислава Фарафонова, капитан команды капитан Павел Кунегин. Вторые – младшие специалисты вещевой службы войсковой части 64044 - мл. с-т Дмитрий Лавлинский, ефрейтор Александр Михайлов, ефрейтор Владислав Васильев, рядовой Александр Чегодаев, капитан команды капитан Вячеслав Ревин, их время – 35 мин. 37 сек., 3-е место с результатом 39 мин. 22 сек. у команды Балтийского флота - прапорщика Алексея Макарова, мл. сержанта Максима Ахматова, ефрейтора Евгения Попова, рядового Егора Чувикова, капитан команды капитан Максим Денисов.

В таком порядке команды заняли места на пьедестале почёта и по общим итогам конкурса. По результатам каждого из четырёх этапов соревнований и по их общим итогам командам вручили медали и кубки.