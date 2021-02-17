Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа возросло в 2 раза за последние 5 лет

В преддверии дня образования службы горючего в войсках Западного военного округа подвели итоги по техническому оснащению служб в отдельных подразделениях, соединениях и объединениях округа.

«Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа за последние 5 лет возросло 2 раза», - заявил начальник службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов ЗВО полковник Сергей Губин.

Всего в 2020 году в войска и подразделения округа поступило более 800 технических средств службы горючего, в числе которых уникальные мобильные лаборатории для испытаний авиационного топлива ХАЛ-М, контейнерные автозаправочные станции КАЗС-20/2, автомобильные цистерны АЦ-14, автозаправщики АТЗ-14, АТЗ-12, АТЗ-10 и АТЗ-7, насосы АСЦН-90-80, а также раздаточные рукава и фильтроэлементы. В 2021 году по плану гособоронзаказа в войска округа поступит более 60 перспективных образцов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего, а также несколько сотен современных вспомогательных технических средств.

Для подготовки личного состава подразделений в соединения и воинские части, дислоцированные на территории ЗВО прибыло свыше 60 молодых специалистов – выпускников высших учебных заведений Министерства Обороны Российской Федерации. Их подготовка позволит нарастить темпы обучения младших специалистов службы в войсках.

«Также в 2020 году с участием подразделений и специалистов службы ГСМ было проведено свыше 350 тактических учений и тренировок от батальонного до дивизионного уровня от Калининграда до Воронежа. Свыше 100 специалистов службы приняли участие в подготовке и проведении стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». В 2021 году уровень боевой подготовки подразделений подвоза и заправки вырастет на 10%, что позволит создать новые подходы в эффективном обеспечении горюче-смазочными материалами межвидовой группировки войск округа», - продолжил начальник службы.

Одной из основных задач в 2021 году при организации мероприятий боевой подготовки подразделений будет направлено на сокращение временных показателей массовых заправок подразделений при подготовке и выполнении специальных задач, как в общевойсковом звене, так и в оперативно-тактическом.

По итогам 2020 года служба горючего Западного военного округа заняла первое место среди военных округов и флотов Вооруженных Сил РФ и в преддверии 85-летия со дня образования службы лучшие подразделения службы ГСМ Западного военного округа были награждены кубками, почетными грамотами и ценными призами.