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Питерец.ру » Общество » В Петербурге обсудили актуальные онлайн-методы профилактики асоциального поведения молодежи

В Петербурге обсудили актуальные онлайн-методы профилактики асоциального поведения молодежи

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге обсудили актуальные онлайн-методы профилактики асоциального поведения молодежи

Специалисты сферы молодежной политики Петербурга стали участниками интерактивного семинара на платформе ZOOM «Дистанционные формы профилактики асоциального поведения молодежи». 

Участники обсудили способы дистанционной профилактики несовершеннолетних, рассмотрели возможности применения интерактивных методов профилактической работы и представили эффективные техники проведения интерактивных занятий.

О работе Дома молодежи Василеостровского района по время пандемии рассказал психолог-социолог учреждения Денис Кудрявцев:

«Мы создали серию онлайн-вебинаров: говорили о зависимости, созависимости, профилактике, психологических проблемах. Перед организацией мероприятий мы делали запросы в колледж. Ребята отмечались в чате, чтобы мы могли понять количество аудитории и эффективность интерактивных методов работы в процессе встречи. Важно, чтобы была обратная связь».

О том, какие формы удаленной профилактики асоциального поведения молодежи можно использовать в соцсетях рассказали социальные педагоги Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Алексей Резвов и Виктория Москвина.

«Мы решили провести челленджи в Инстаграм. Если говорить просто - это эстафета, которая была направлена на популяризацию здорового образа жизни. Мы определили сроки, создали теги #моеневскоелето и #потомучтоневский и сделали график для школ. Мы также провели вебинар для специалистов образовательных учреждений. В процессе каждый район передавал задание следующей организации. В итоге участие приняли 1020 человек», – отметила Виктория.

Слушатели и спикеры семинара также рассмотрели вопрос применения интерактивных занятий с участием несовершеннолетних в профилактике употребления психоактивных веществ.  Об опыте специалистов Центра «КОНТАКТ» рассказала Кира Ческидова – начальник отдела социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей Невского района:

«Мы старались использовать разные формы развлечений в соцсетях: от статей до комиксов. Но и пытались экспериментировать. Например, сделали онлайн-концерт одной из наших подопечных».

Организаторы онлайн-встречи уверены, что семинар поможет решить задачи по созданию условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала специалистов, которые организуют профилактическую работу с подростками и молодежью. 

Видеоверсия доступна в группе https://vk.com/center_kontakt.

Организатор – Центр «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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