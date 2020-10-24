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Питерец.ру » Общество » Актуальность прививок

Актуальность прививок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие прививки необходимы взрослым?

Сегодня бытует мнение, что взрослые не нуждаются в прививках. Однако, по словам врача Бориса Шеляпина, такое мнение является ошибочным. Специалист утверждает, что прививка помогает предотвратить возникновение осложнений, вызванных вирусами.

Это особенно важно для людей с хроническими болезнями дыхательных путей. Так что вакцина от гриппа просто необходима. Еще взрослым необходимы повторные прививки от столбняка и дифтерии, которые были сделаны в детстве. Шеляпин подчеркнул, что для вакцинации нужно обратиться к терапевту.

«Питерец.ру» отмечает, что в обществе существует множество мнений, в том числе и по вопросам медицины. Однако здесь стоит прислушиваться к мнению специалистов, поскольку они лучше разбираются в данном вопросе.

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