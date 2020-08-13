Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой

Жители новых домов на Октябрьской набережной бьют тревогу – на свалке, расположенной буквально под их окнами, обнаружили новые опасные химические отходы. Активисты направили данную информацию в администрацию Невского района, однако там сообщили, что весь бюджет на этот год уже расписан, и ликвидировать свалку смогут только в следующем году. Пока власти будут и дальше закрывать глаза на незаконный сброс отходов, горожанам придется жить под угрозой отравления.

К сожалению, число стихийных свалок продолжает расти и за чертой города. Так, обширная территория в Виллозском городском поселении занята строительными остатками, полиэтиленовыми пакетами с неизвестным содержимым и другими отходами. Жители окрестных домов куда только не жаловались, однако власти Ленобласти только разводят руками: из-за бюрократических деталей они не могут даже провести проверку участка.

Зато администрация города отчиталась о 273 убранных свалках и рекультивации полигона «Новоселки», хотя на деле все оказывается не так позитивно. На «Новоселках», где с 2017 году все-таки перестали принимать отходы, по-прежнему тормозится процесс рекультивации, и проводится она с нарушениями. В частности, ООО «Профистрой Северо-Запад» не построил станцию активной дегазации, которая позволила бы сократить объем выбросов свалочных газов в атмосферу.

Сотрудники Росприроднадзора привлекли «Центр комплексного благоустройства» к административной ответственности и наказали штрафом в размере 175 тысяч рублей. К осени этого года технологический этап рекультивации должен быть уже завершен. Однако можно предположить, что этого не произойдет, как и не произошло перехода на новую систему обращения с отходами. Напомним, что в январе 2019 года по всей территории России стартовала реформа сферы обращения с ТКО. Новая система предполагала, что в каждом субъекте РФ должен появиться единый региональный оператор по обращению с ТКО, однако Петербург оказался к этому не готов, и изменения перенесли на год.

Городу и области нужны новые результативные механизмы для улучшения экологической обстановки, а именно, для борьбы с избытком мусора. Это и создание современных предприятий по переработке отходов, и своевременная ликвидация несанкционированных свалок, а также сокращение объемов захоронения отходов.