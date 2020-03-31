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Питерец.ру » Общество » За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов

За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов

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Опубликовал: miron
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Фото:
vk.com
Городские экологи всю прошлую неделю вывозили люминесцентные лампы, ртутные термометры, отходы с содержанием нефти и даже плутония.

Сотрудники комитета по природопользованию сообщили, что в период с 23 по 29 марта они собрали и вывезли из города почти 150 кг опасных отходов. Большая часть из них обнаружена благодаря бдительности петербуржцев. Помимо классических звонков о разбитых ртутных термометрах, горожане сообщили о семи люминесцентных лампах, девяти технических термометрах и 115 кг нефтесодержащих отходов. За неделю сотрудники комитета приняли 327 обращений, 44 сигнала потребовали незамедлительного выезда на адрес.
Также экопатрули дважды выезжали для утилизации незаконных мусорных свалок. Так, с улицы Черкасова и Горского шоссе экологи вывезли бесхозные твердые бытовые отходы (ТБО). А на несанкционированной свалке на Народной улице специалисты обнаружили опасные радиоизотопные извещатели, в основу которых входит плутоний. Находки упаковали и вывезли в спецхранилище.
На этом фоне экспертов крайне беспокоят возгорания на мусорных полигонах. На днях во Всеволожском районе тушили горящую свалку ТБО. В операции по тушению тлевшего мусора на площади 1,5 тысячи квадратных метров было задействовано двенадцать специалистов МЧС и три единицы пожарной техники, шесть самосвалов, два бульдозера и экскаватор.
По мнению экспертов, в условиях того, что на предприятиях мусорной отрасли Петербурга и Ленобласти практически не ведется современная переработка ТБО, ситуация начинает принимать нехороший оборот. Так, мусороперерабатывающий завод в Янино физически не справляется с объемами, предусмотренными новой территориальной схемой обращения с отходами Петербурга. Председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук заявил, что заводу МПБО-2 в Янино необходимо увеличить собственные перерабатывающие мощности в 13 раз. Однако это невыполнимо, так как предприятие не обладает достаточными ресурсами и технологиями, а значит, мусор будет просто скапливаться в данной локации.
Тревожная ситуация и на территории полигона «Красный Бор», где на площадь 73 га захоронено около 2 млн тонн токсичных отходов, включая промышленные и химические. И хотя с 2014 года полигон больше не принимает отходы, но их скопление наносит серьезный вред экологии. Так, в 2017 году вокруг него разгорелся скандал, когда утечка газов с полигона отравила воздух и стала причиной недомогания детей из ближайшего детсада. Адекватное решение проблемы пока не найдено, впрочем, как нет его и на полигоне ТБО «Новоселки», расположенном на северо-западе Санкт-Петербурга. По заявлению главы петербургского отделения справедливороссов Марины Шишкиной, грунты этого мусорного полигона признали пожаро‑ и взрывоопасными еще в 2018 году. При этом нормы по содержания фенола в воздухе у полигона превышают норму в 42,4 раза, а по ядовитому этилбензолу – в 6,2. Власти уже многие годы обещали рекультивировать свалку должным образом и построить станцию активной дегазации, которая помогла бы вывести токсичные свалочные газы. Однако работы идут крайне медленно и взрывоопасная ситуация сохраняется по сей день. «Городским властям необходимо срочно принимать меры, не дожидаясь, пока на полигоне произойдет ЧП», — не устает повторять Марина Шишкина.

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