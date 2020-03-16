ента новостей

01:15
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»
19:41
В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте
14:37
Премьера авантюрной комедии «Номер один»
13:27
Выставка «Памятные места и храмы Александра Невского»
12:22
В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки
12:13
В Купчино мастер по ремонту компьютеров избил и ограбил пенсионерку
11:04
В Ленобласти у мужчины открыто похитили травматический пистолет
10:13
Борьба с вирусом усиливается
09:41
Самые популярные авто
23:37
Серия СКА и «Йокерита» не состоится
23:06
7:1 – так «Зенит» встретил «Урал»
08:33
Евро могут отменить?
07:55
Массовые мероприятия отменены
19:25
Каждый может поставить памятник
19:22
В Петербурге появится завод комплексных пищевых добавок
19:18
В Петербурге обнаружили запрещенные к ввозу продукты
19:15
В Петербурге задержали груз охотничьих трофеев из Намибии
19:13
Вебинары по эковолонтерству запускают в Петербурге
19:11
Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России
09:29
Борьба с запахами
09:20
Пойдет ли Путин на очередной срок?
21:25
«Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов: виноваты Симеоне, Облак и Льоренте
13:22
Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони
06:55
Финнов просят не бояться
06:54
Активисты встали на защиту деревьев
23:21
«Йокерит» стал соперником СКА по второму раунду Кубка Гагарина – 2020
20:04
Общественники проинспектировали полигон сточных вод «Северный»
10:31
Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»
10:18
В Петербурге будет уничтожено 1400 заражённых эустом, хризантем и гвоздик
10:15
На Васильевском острове пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте

В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте

0
82
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
topspb.tv
В Санкт-Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения представленных повторно результатов инженерных изысканий и проектной документации на реконструкцию и приспособление к современному использованию здания бывшей богадельни купцов первой гильдии Ф.М. Садовникова и С.Г. Герасимова. Работы проходят для размещения нового учебного корпуса Северо-Западного института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Бывшее здание богадельни, расположенное на Каменноостровском проспекте, признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1853 году купец 1-й гильдии Фирс Миронович Садовников завещал продать все свое имущество и, положив капитал в банк, построить на проценты с него богадельню и школу с церковью во имя своего небесного покровителя и святого патрона своего компаньона – купца Саввы Герасимовича Герасимова. К 1880 году, когда началась подготовка к строительству, капитал вырос вдвое и составил около 1 млн руб.

У места, где основали богадельню, - богатая история, и не всегда серьезная. При Александре I тут стояла дача министра финансов и министра Департамента уделов Д.А. Гурьева, которая затем перешла к его внучке княгине Куракиной, а потом к откупщику Гарфункелю, который устроил здесь оранжереи. После его банкротства участок и строения распродали по частям. Летом 1855 года в бывшей даче открыли увеселительное заведение «Вилла Боргезе», в оркестре которого работало 46 музыкантов, а дирижером был знаменитый итальянский композитор Цезарь Пуни. Сменив в 1858 году название на «Villa mon de Brilliant», владельцы поменяли музыкантов на хор цыган и тирольцев. В 1860 году заведение переименовали в «Кафешантан», а в 1862 году здесь обосновалась «Ассамблея». Затем участок купил домовладелец Г.И. Рауде, построивший собственную дачу, на которой также устраивались увеселительные вечера («Хуторок», который в 1864 году получил новое имя – «Passe Temps»). В 1870-х годах участок перешел к надворному советнику А. В. Шереметеву.

И только весной 1883 года, по проекту архитекторов Федора Харламоа и Василия Токарева, было закончено строительство здания богадельни и школы с церковью.

После революции здесь располагались педагогический институт, Центральный карантинно-распределительный пункт, в годы второй мировой войны - госпиталь, позднее - противотуберкулезный диспансер со стационаром и кафедра легочного туберкулеза Медицинского института имени академика Павлова. Последние десять лет строение не эксплуатировалось и было отключено от всех инженерных коммуникаций.

Проектная документация, одобренная экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает комплексную реконструкцию и реставрацию здания с сохранением его исторического облика. Здесь отреставрируют кирпичную кладку, воссоздадут декоративные гипсовые детали фасада по образцам сохранившихся элементов и восстановят остекление. Кроме того, здесь проведут перепланировку с тем, чтобы разместить все необходимые для обеспечения учебного процесса помещения: лекционные, семинарские и дискуссионные аудитории, IT-аудитории, преподавательские, столовую и медпункт. Также в здании заменят инженерные коммуникации, оборудование и перекрытия. Кроме того, будет отреставрировано историческое ограждение вокруг здания и выполнены другие необходимые работы.

Планировочные решения разработаны с учетом создания условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями на все этажи здания.

По завершению реализации проекта в здании начнет работу учебный корпус Северо-Западного института управления: его учебные, учебно-вспомогательные и административные помещения смогут вместить в общей сложности 1053 человека.

Проектная документация разработана в ООО «ЕВРОГРУПП СПб».

Источник: Главгосэкспертиза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-04-2019, 12:56
В Петербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии
6-03-2019, 10:47
КАД соединят с улицей Пионерстроя новой транспортной развязкой
2-07-2018, 13:39
Проверка сметной стоимости реконструкции Банковского моста
9-04-2018, 16:51
Реконструкция первой государственной библиотеки страны
11-01-2018, 11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
4-01-2013, 12:39
Памятник истории и архитектуры на Каменноостровском завалили грязным снегом

Происшествия на дорогах

0
627
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
738
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
969
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
942
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх