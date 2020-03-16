В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения представленных повторно результатов инженерных изысканий и проектной документации на реконструкцию и приспособление к современному использованию здания бывшей богадельни купцов первой гильдии Ф.М. Садовникова и С.Г. Герасимова. Работы проходят для размещения нового учебного корпуса Северо-Западного института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Бывшее здание богадельни, расположенное на Каменноостровском проспекте, признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1853 году купец 1-й гильдии Фирс Миронович Садовников завещал продать все свое имущество и, положив капитал в банк, построить на проценты с него богадельню и школу с церковью во имя своего небесного покровителя и святого патрона своего компаньона – купца Саввы Герасимовича Герасимова. К 1880 году, когда началась подготовка к строительству, капитал вырос вдвое и составил около 1 млн руб.

У места, где основали богадельню, - богатая история, и не всегда серьезная. При Александре I тут стояла дача министра финансов и министра Департамента уделов Д.А. Гурьева, которая затем перешла к его внучке княгине Куракиной, а потом к откупщику Гарфункелю, который устроил здесь оранжереи. После его банкротства участок и строения распродали по частям. Летом 1855 года в бывшей даче открыли увеселительное заведение «Вилла Боргезе», в оркестре которого работало 46 музыкантов, а дирижером был знаменитый итальянский композитор Цезарь Пуни. Сменив в 1858 году название на «Villa mon de Brilliant», владельцы поменяли музыкантов на хор цыган и тирольцев. В 1860 году заведение переименовали в «Кафешантан», а в 1862 году здесь обосновалась «Ассамблея». Затем участок купил домовладелец Г.И. Рауде, построивший собственную дачу, на которой также устраивались увеселительные вечера («Хуторок», который в 1864 году получил новое имя – «Passe Temps»). В 1870-х годах участок перешел к надворному советнику А. В. Шереметеву.

И только весной 1883 года, по проекту архитекторов Федора Харламоа и Василия Токарева, было закончено строительство здания богадельни и школы с церковью.

После революции здесь располагались педагогический институт, Центральный карантинно-распределительный пункт, в годы второй мировой войны - госпиталь, позднее - противотуберкулезный диспансер со стационаром и кафедра легочного туберкулеза Медицинского института имени академика Павлова. Последние десять лет строение не эксплуатировалось и было отключено от всех инженерных коммуникаций.

Проектная документация, одобренная экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает комплексную реконструкцию и реставрацию здания с сохранением его исторического облика. Здесь отреставрируют кирпичную кладку, воссоздадут декоративные гипсовые детали фасада по образцам сохранившихся элементов и восстановят остекление. Кроме того, здесь проведут перепланировку с тем, чтобы разместить все необходимые для обеспечения учебного процесса помещения: лекционные, семинарские и дискуссионные аудитории, IT-аудитории, преподавательские, столовую и медпункт. Также в здании заменят инженерные коммуникации, оборудование и перекрытия. Кроме того, будет отреставрировано историческое ограждение вокруг здания и выполнены другие необходимые работы.

Планировочные решения разработаны с учетом создания условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями на все этажи здания.

По завершению реализации проекта в здании начнет работу учебный корпус Северо-Западного института управления: его учебные, учебно-вспомогательные и административные помещения смогут вместить в общей сложности 1053 человека.

Проектная документация разработана в ООО «ЕВРОГРУПП СПб».