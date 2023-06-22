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Питерец.ру » Спорт » 45-летний Иржи Ярошик возвращается в российский футбольный чемпионат: чех стал тренером «Оренбурга»

45-летний Иржи Ярошик возвращается в российский футбольный чемпионат: чех стал тренером «Оренбурга»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.livesport.cz
Ярошик известен по игре в составе московского ЦСКА и скамейке запасных лондонского «Челси».

Новое появление Иржи Ярошика в отечественном футболе – на этот раз в качестве тренера. «Питерец.ру» изложит, что этому предшествовало: найдётся место и для упоминания московского «Динамо».

Предыдущий главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка (тоже из Чехии) пошёл на повышение – в московское «Динамо». А всё потому, что скромный «Оренбург» в итоговой таблице чемпионата РПЛ – 2022/2023 сумел обойти амбициозных столичных динамовцев. Боссы «Динамо» выпроводили из клуба провалившегося тренера Йокановича, но снова решили сделать ставку на специалиста-легионера, а не на Андрея Кобелева, к примеру.

И вот «Оренбург» нашёл замену Личке – это Ярошик. Как сообщают СМИ, контракт с российским клубом Ярошик заключил на два сезона. Как футболист, Ярошик выступал за пражскую «Спарту», «Слован» из Либереца, московский ЦСКА, британские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», самарские «Крылья Советов», «Сарагосу» и «Алавес». В 2011–2013 Иржи возвращался в «Спарту».

Ярошик-тренер до назначения в «Оренбург» начинал в «молодёжке» «Спарты», а его предыдущим местом работы был клуб «Теплице». Сложно сказать, удержит ли Ярошик с «Оренбургом» ту высокую планку, которую установил Личка: покажет следующий чемпионат России.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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