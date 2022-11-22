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Питерец.ру » Спорт » Месси забил пенальти, но не спас Аргентину от позорного поражения в матче с Саудовской Аравией

Месси забил пенальти, но не спас Аргентину от позорного поражения в матче с Саудовской Аравией

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Такого не ожидал никто – один из фаворитов чемпионата мира начал турнир с поражения от азиатской команды.  

«Питерец.ру» вовсе не пытается принизить уровень сборной Саудовской Аравии: эта команда с 1994 года регулярно отбирается на чемпионаты мира, а в том же 1994 году после гола Овайрана бельгийцам даже играла в плей-офф. Но перед первым туром в группе С разница в классе и амбициях между сборными Аргентины и Саудовской Аравии бросалась в глаза. На стороне южноамериканской команды – россыпь звёзд во главе с самим Лионелем Месси.

В первом тайме аргентинцы доминировали, Месси реализовал пенальти, а его партнёры ещё несколько раз поражали ворота Аль-Оваиса. Но судейская бригада не засчитала три гола аргентинцев из-за положения «вне игры». После перерыва ход матча на некоторое время поменялся, и мячи стали влетать уже в ворота Мартинеса. Сначала Аль-Шехри исполнил удивительный по точности с довольно острого угла, вскоре после этого Аль-Давсари забил с дальней дистанции.

Ошарашенные таким поворотом событий аргентинцы устроили осаду ворот соперника, однако сборная Саудовской Аравии смогла отстоять сенсационную победу со счётом 2:1. По степени позорности для Аргентины можно сравнить этот матч с поражением от Колумбии в отборочном турнире к ЧМ–1994 со счётом 0:5 и разгромои от Германии в ЮАР в 2010 году (0:4).


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