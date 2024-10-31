В Петербурге состоялся осенний этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ»

В Североной столице, на площадке СШОР «Комета», прошел осенний VI этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ».

Более 800 спортсменов из лучших клубов Петербурга, Ленинградской области и Пскова собрались в Петербурге.

По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом.

В общекомандном зачете среди клубов победу одержал СК «Блэк Бэлт», серебряный призер – «ТОП ТИМ», на третьем месте – СК «Восточный ветер» (все – Петербург).

В общекомандном зачете среди регионов первое место занял Санкт‑Петербург, на втором – Ленинградская область, замкнула тройку лидеров Псковская область.