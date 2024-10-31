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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялся осенний этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ»

В Петербурге состоялся осенний этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В городе на Неве, на площадке СШОР «Комета», состоялся осенний VI этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ».

В Североной столице, на площадке СШОР «Комета», прошел осенний VI этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ».
Более 800 спортсменов из лучших клубов Петербурга, Ленинградской области и Пскова собрались в Петербурге.
По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом.
В общекомандном зачете среди клубов победу одержал СК «Блэк Бэлт», серебряный призер – «ТОП ТИМ», на третьем месте – СК «Восточный ветер» (все – Петербург).
В общекомандном зачете среди регионов первое место занял Санкт‑Петербург, на втором – Ленинградская область, замкнула тройку лидеров Псковская область.

Источник: Комитет по спорту
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