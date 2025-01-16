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Питерец.ру » Спорт » В Смольном Александр Беглов и Николай Валуев обсудили вопросы развития бокса в Петербурге

В Смольном Александр Беглов и Николай Валуев обсудили вопросы развития бокса в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Смольном состоялась встреча Александра Беглова и Николая Валуева. Обсуждались вопросы развития физкультуры и спорта, в частности, бокса, в Петербурге.

В Смольном состоялась значимая встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Николая Валуева, депутата Государственной Думы РФ и легендарного боксера, многократного чемпиона мира.  Центральной темой обсуждения стало развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге, с особым акцентом на бокс – дисциплине, пользующейся огромной популярностью в Северной столице.  Беглов подчеркнул, что спорт занимает ключевое место в стратегическом проекте города «Здоровье петербуржцев», одном из десяти приоритетных направлений развития на ближайшие годы.

Более 33 тысяч петербуржцев регулярно занимаются боксом, демонстрируя впечатляющие результаты на российских и международных соревнованиях.  Успехи петербургских боксеров на чемпионатах мира и Европы – яркое свидетельство эффективности существующей системы подготовки.  Город активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры:  строительство новых и реконструкция существующих спортшкол,  включая создание специализированных боксерских залов,  являются важнейшими элементами этой стратегии.  Более тысячи детей имеют возможность бесплатно заниматься боксом в секциях, созданных при поддержке Федерации бокса Санкт-Петербурга.  Планируется дальнейшее расширение сети спортивных учреждений:  в 2025 году намечено открытие новых отделений, что позволит охватить еще больше юных спортсменов.

Встреча проходила на фоне традиционного турнира по боксу среди юношей и юниорок на призы Николая Валуева, который в этом году приобрел особое значение.  Проводимый в Красносельском районе, турнир 2025 года, приуроченный к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые получил статус Всероссийских соревнований.  Это событие подчеркивает растущее значение турнира и его вклад в развитие детского и юношеского бокса в России.  240 юных участников из всех уголков страны боролись за победу, демонстрируя  выносливость, технику и волю к победе.  Завершение турнира символично приурочено ко Дню прорыва блокады Ленинграда – 18 января,  делая его не только спортивным, но и патриотическим событием.

Губернатор выразил искреннюю благодарность Николаю Валуеву за его значительный вклад в развитие детского спорта в Санкт-Петербурге.  В 2010 году по инициативе Валуева был создан Благотворительный фонд развития детско-юношеского спорта,  целью которого является популяризация спорта среди молодежи и предоставление равных возможностей для занятий спортом детям из разных социальных слоев.  Флагманским проектом Фонда стало создание сети специализированных школ бокса имени Николая Валуева.  Эти школы  не только предоставляют высококачественное обучение боксу, но и формируют у детей  важные жизненные навыки, такие как дисциплина, целеустремленность и командная работа.  Программа школ включает не только тренировки по боксу, но и  образовательные мероприятия, направленные на развитие личности ребенка,  профориентацию и  пропаганду здорового образа жизни. Фонд активно сотрудничает с образовательными учреждениями и социальными службами, чтобы обеспечить доступность программ для всех желающих.

Более того,  фонд проводит множество других проектов,  направленных на поддержку юных спортсменов:  это и организация спортивных лагерей, и финансирование участия в соревнованиях, и предоставление спортивного инвентаря.  Важным аспектом деятельности Фонда является привлечение опытных тренеров и специалистов,  обеспечивающих высокий уровень подготовки молодых боксеров.  Фонд также активно работает над  расширением сети школ бокса,  стремясь  обеспечить доступ к качественному спортивному образованию  все большему числу детей по всему Санкт-Петербургу и за его пределами.  В планах – создание  специализированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья,  чтобы  спорт стал доступен для всех.  Таким образом,  совместные усилия  губернатора Санкт-Петербурга и Николая Валуева  способствуют  развитию  здорового образа жизни и  воспитанию  будущего поколения  сильных,  уверенных  в себе  и  ответственных  граждан.  Это  стратегически  важно  для  будущего  Санкт-Петербурга  и  всей  страны.

Источник: Администрация Петербурга
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