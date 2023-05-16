Внесены изменения в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Санкт‑Петербурге»

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О внесении изменений в государственную программу Санкт‑Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт‑Петербурге».

Срок реализации мероприятий Государственной программы продлен до 31 декабря 2028 года.

Объем средств бюджета Санкт‑Петербурга и средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2023-2025 годах, приведен в соответствие с Законом Санкт‑Петербурга «О бюджете Санкт‑Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и в соответствие с соглашениями между Правительством Санкт‑Петербурга и Министерством спорта Российской Федерации, связанными с реализацией в 2023-2024 годах мероприятий регионального проекта Санкт‑Петербурга «Спорт – норма жизни» в рамках реализации госпрограммы.

В программу включены новые расходные обязательства, связанные со строительством спортивных объектов;

дополнительные индикаторы, характеризующие прирост мощности спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных спортивных сооружений за счет спортивных объектов, строительство которых предусмотрено государственной программой;

дополнительные индикаторы, характеризующие отклонение фактической обеспеченности населения Санкт‑Петербурга спортивными залами, бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями от расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Санкт‑Петербурга указанными спортивными сооружениями.