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Питерец.ру » Спорт » После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)

После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
В следующий этап Кубка России динамовцам попасть не удалось.

 Игрок уфимского «Урала» Роман Поталюк долго ещё будет сниться волейболистам клуба «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Питерец.ру» впечатлён тремя подряд эйсами Поталюка в важнейший момент четвёртой партии решающего кубкового матча.

К тому времени счёт был 2–1 по сетам в пользу «Урала»: в первой партии отличился иранец Эсфандиар – мастер подачи. Проиграв стартовый сет со счётом 20:25, сосновоборцы быстро пришли в себя и очень уверенно взяли вторую партию с преимуществом «+10». Хорошо сыграл восстановившийся после травмы Никола Йовович, однако следующие две партии достались уфимцам. В третьей партии 23:23 превратились в 23:25 не в пользу «Динамо-ЛО», а четвертый сет вроде бы шёл под диктовку коллектива Александра Климкина. Здесь тоже было равенство (22:22), после чего блеснул индивидуальным мастерством Поталюк, и кубковые перспективы динамовцев растворились.

Новосибирскому «Локомотиву» очень важно было выиграть две партии у «Динамо-ЛО», и это удалось. Итоговый счёт – 3:2 в пользу динамовцев, сумевших выиграть тай-брейк со счётом 15:12.

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