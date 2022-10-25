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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой

«Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой

0
21
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
В «дерби» столичных динамовцев и волейбольного клуба из Ленобласти гости победили 3–0.  

«Питерец.ру» знает, что сосновоборским динамовцам пришлось выйти на матч с сильным соперником без своих лучших игроков – Дениса Бирюкова и Марко Ивовича. В этих условиях особые надежды возлагались на Сергея Пирайнена, Дениса Шенкеля и Максима Пурина. Но команда Константина Брянского благодаря хорошей игре на блоке и вспышкам своих лидеров в нужный момент смогла выиграть первый сет, счёт – 25:18 в пользу москвичей.

Вторая партия стала кульминацией всего матча. Команды доиграли до счёта 19:19, после чего пошла «игра на балансе», как говорят мастера волейбола. Снова сработал гостевой блок, и фаворит выиграл и вторую партию с минимальной разницей (28:26).

Когда вместо 1–1 получаешь 0–2, руки поневоле могут опуститься у кого угодно. Пресс-служба «Динамо-ЛО» охарактеризовала ход третьей партии для московских динамовцев как «лёгкий и приятный». Да и счёт говорит сам за себя – 25:15.

Главный тренер сосновоборского клуба Александр Климкин после игры поблагодарил трибуны за поддержку, назвав зрителей «великолепными болельщиками».

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