«Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой

«Питерец.ру» знает, что сосновоборским динамовцам пришлось выйти на матч с сильным соперником без своих лучших игроков – Дениса Бирюкова и Марко Ивовича. В этих условиях особые надежды возлагались на Сергея Пирайнена, Дениса Шенкеля и Максима Пурина. Но команда Константина Брянского благодаря хорошей игре на блоке и вспышкам своих лидеров в нужный момент смогла выиграть первый сет, счёт – 25:18 в пользу москвичей.

Вторая партия стала кульминацией всего матча. Команды доиграли до счёта 19:19, после чего пошла «игра на балансе», как говорят мастера волейбола. Снова сработал гостевой блок, и фаворит выиграл и вторую партию с минимальной разницей (28:26).

Когда вместо 1–1 получаешь 0–2, руки поневоле могут опуститься у кого угодно. Пресс-служба «Динамо-ЛО» охарактеризовала ход третьей партии для московских динамовцев как «лёгкий и приятный». Да и счёт говорит сам за себя – 25:15.

Главный тренер сосновоборского клуба Александр Климкин после игры поблагодарил трибуны за поддержку, назвав зрителей «великолепными болельщиками».