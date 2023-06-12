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Питерец.ру » Культура » В Мариинском театре 13 июня – «Ромео и Джульетта», в концертном зале – «Пеллеас и Мелизанда»

В Мариинском театре 13 июня – «Ромео и Джульетта», в концертном зале – «Пеллеас и Мелизанда»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.mariinsky.ru
Из текста можно будет узнать и о ценах на ещё имеющиеся в продаже билеты.

В День России 12 июня на главной сцене Мариинского театра – балет «Лебединое озеро» (сайт театра сообщил о том, что в этом спектакле дебютирует родившийся в США Аарон Осава-Горовиц в партии Шута). «Питерец.ру» решил окинуть взглядом репертуар завтрашнего дня, поскольку в свете недавнего инцидента на том же «Лебедином озере» Мариинка попала на ленты новостей. Впрочем, администрацию и коллектив театра, который основан в 1783 года, сообщение о распылении в зале зрительницей перцового баллончика вряд ли обрадовало.

Завтра на главной сцене Мариинского театра – балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», главные партии исполняют закончившая Академию Русского балета имени Вагановой больше 20 лет назад Олеся Новикова и заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров. В этом балете тоже есть партия Шута, завтра её будет исполнять Пермского хореографического училища Владислав Шумаков.

Те из петербуржцев и гостей города, кто ещё не решил, как скоротать завтрашний вечер, могут посетить Мариинку. Цены на «Ромео и Джульетту» следующие: в партере – от 7200 рублей до 9600 рублей, на галёрке можно посидеть и за 3200 рублей.

В концертном зале завтра – «Пеллeас и Мелизинда» Дебюсси, за пультом будет Валерий Гергиев.

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