Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»

Экспозиция берет название из произведения Томаса Манна "Смерть в Венеции". Образ города, как он видится живописцу и главному герою, Густаву фон Ашенбаху, формируется в отдельную картину, становясь "вещью в себе", "соsa in se" – неким феноменом, существующим, быть может, лишь в голове художника и в реальности совсем другим.

Переступая порог Венеции, будь то прибытие на автобусе или поезде, вдыхая насыщенный влажный воздух лагуны, взгляд свободно блуждает по берегам Гранд-канала, взмывая ввысь с чайками над водой. В этот момент осознаешь, что вдохновение здесь неисчерпаемо. В зависимости от душевного состояния, жажды новых впечатлений, одиночества или, наоборот, переполненности любовью и радостью, Венеция ответит тебе взаимностью.

Ощутить её необыкновенную красоту можно во время высокой воды – "Acqua Alta". Днем у вокзала Санта-Лючия готовятся к прибытию воды, устанавливая настилы, а в отдаленных районах Каннареджо вода уже достигает колен, затопляя основания соборов. Шум шагов смешивается с плеском воды, туристы несут чемоданы в руках, боясь упасть. Каналы переполняются, и только выглядывающие из воды бриоле обозначают скрытые границы набережных. Тяжелое свинцовое небо и косой дождь подчеркивают власть стихии. Включаются фонари, звучит сирена.

Не упустив возможности испытать весь спектр эмоций, устремляешься к сердцу города – площади Святого Марка. Приливные волны, словно под управлением дирижера-ветра, то поднимаются, то исчезают в свете фонарей. Холод воды пронизывает до костей, темнота лагуны и неба навевает мысли о потопе и конце света. Это как в Книге Иова: "Да погибнет день, в который я родился". Венеция гипнотизирует.

Серия работ художника "Венеция. Сказка или капкан для чужеземца…" полна отсылок к Манну, но в то же время это личное путешествие, размышления о любви, одиночестве, надежде и страхе, о бренности и вечности. Венеция – словно старое зеркало, в котором размытые очертания лагуны, неба и зданий сфумато проявляются на посеребренной поверхности. Приглядевшись, можно увидеть себя жителем прошлого или героем романа.

2 октября — 30 ноября 2025 года

Вернисаж 2 октября в 19.00

Музея современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Мастерская художника», 3 этаж.