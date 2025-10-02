ента новостей

Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»

Выставка названа строками из новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции».

Экспозиция берет название из произведения Томаса Манна "Смерть в Венеции". Образ города, как он видится живописцу и главному герою, Густаву фон Ашенбаху, формируется в отдельную картину, становясь "вещью в себе", "соsa in se" – неким феноменом, существующим, быть может, лишь в голове художника и в реальности совсем другим.

Переступая порог Венеции, будь то прибытие на автобусе или поезде, вдыхая насыщенный влажный воздух лагуны, взгляд свободно блуждает по берегам Гранд-канала, взмывая ввысь с чайками над водой. В этот момент осознаешь, что вдохновение здесь неисчерпаемо. В зависимости от душевного состояния, жажды новых впечатлений, одиночества или, наоборот, переполненности любовью и радостью, Венеция ответит тебе взаимностью.

Ощутить её необыкновенную красоту можно во время высокой воды – "Acqua Alta". Днем у вокзала Санта-Лючия готовятся к прибытию воды, устанавливая настилы, а в отдаленных районах Каннареджо вода уже достигает колен, затопляя основания соборов. Шум шагов смешивается с плеском воды, туристы несут чемоданы в руках, боясь упасть. Каналы переполняются, и только выглядывающие из воды бриоле обозначают скрытые границы набережных. Тяжелое свинцовое небо и косой дождь подчеркивают власть стихии. Включаются фонари, звучит сирена.

Не упустив возможности испытать весь спектр эмоций, устремляешься к сердцу города – площади Святого Марка. Приливные волны, словно под управлением дирижера-ветра, то поднимаются, то исчезают в свете фонарей. Холод воды пронизывает до костей, темнота лагуны и неба навевает мысли о потопе и конце света. Это как в Книге Иова: "Да погибнет день, в который я родился". Венеция гипнотизирует.

Серия работ художника "Венеция. Сказка или капкан для чужеземца…" полна отсылок к Манну, но в то же время это личное путешествие, размышления о любви, одиночестве, надежде и страхе, о бренности и вечности. Венеция – словно старое зеркало, в котором размытые очертания лагуны, неба и зданий сфумато проявляются на посеребренной поверхности. Приглядевшись, можно увидеть себя жителем прошлого или героем романа.

2 октября — 30 ноября 2025 года

Вернисаж 2 октября в 19.00

Музея современного искусства АРТМУЗА
Галерея «Мастерская художника», 3 этаж.

