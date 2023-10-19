Выставка Евгения Барского «Звёздная материя»

27 октября в 17:00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков состоится открытие выставки Евгения Барского «Звездная материя»

Извержение вулкана – захватывающее зрелище, которое удается увидеть далеко не каждому. Яркий в своем художественном выражении петербургский мастер Евгений Барский относится к числу таких счастливчиков. На выставке «Звездная материя» представлены живописные работы и пастели, которые позволят взглянуть на это уникальное природное явление глазами художника.

Евгений Барский родился в 1950 в Ленинграде и получил художественное образование в знаменитом Институте им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, но его авторский стиль сложился не в стенах мастерских, а в путешествиях. Магистральную тему его творчества определили экспедиции на Камчатку.

Яростная и прекрасная стихия извержения, многообразие оттенков серы и магмы – все это пробудило его воображение. Барский побывал у подножия многих знаменитых вулканов, включая Стромболи (Италия) и Фудзияму (Япония). Что бы ни писал художник, он стремится выйти за рамки мимолетных впечатлений, найти вечное в частном и простом мотиве.

Вселенский масштаб, экспрессия – главная составляющая сюжетов его работ. Художник запечатлел не только вулканы, но и космос: Солнце, Луну и звезды. Даже в изображении таких «земных» мест, как Венеция, можно увидеть черты «космизма».

Выставка «Звездная материя» -это красочное эмоциональное путешествие по Вселенной, разрушающее границы между фигуративной живописью и абстракцией. Это возможность сбежать из маленького повседневного мира будней в величественный и в чем-то опасный мир природы. Картина, ее масштабные размеры, будь то живопись на холсте или пастель на бумаге, это всегда стихия, передающая безудержную фантазию и неукротимый художнический темперамент мастера.

Экспозиция включает в себя более 50 произведений последних 30 лет из Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, мастерской художника и частных собраний, которые наиболее полно и ярко выражают круг интересов художника, направление его живописных поисков, где краска, ее движение, энергетическая заряженность, порой приобретающая чувственную осязаемость, и составляют суть искусства Барского.

Вернисаж состоится 27 октября в 17.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков