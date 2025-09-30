ента новостей

Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"

Опубликовал: Вадик Котов
31 октября Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"

Имя Романа Зорькина хорошо знакомо ценителям гитарной музыки. В этом сезоне виртуоз представит свою новую программу под названием "Семь цветов", особенностью которой станет исполнение на бразильской семиструнной гитаре.

Музыкант давно зарекомендовал себя как мультижанровый исполнитель, искусно владеющий различными музыкальными направлениями. Среди его партнеров по сцене – известные и разносторонние артисты, такие как скрипач Вадим Репин, актеры Вениамин и Алика Смеховы, Ольга Кабо, баянист Айдар Гайнуллин, а также Екатерина Мочалова, играющая на домре и мандолине.

Зорькин принимал участие в престижных российских фестивалях, включая "Виртуозы гитары" в Москве, "Мир гитары" в Калуге, "Классическая гитара" в Новосибирске, фестиваль им. Фраучи, "Классика без границ" и "Гитарные уикэнды" в Санкт-Петербурге.

Роман Зорькин – новатор, всегда находящийся в поиске новых творческих решений. Он первым в России начал использовать бразильскую семиструнную гитару в своих сольных выступлениях.

Программа "Семь цветов" включает в себя оригинальные авторские аранжировки как известных классических произведений, так и современной музыки. Семь цветов – это семь разных музыкальных жанров, создающих палитру ярких красок.

Концерты Романа Зорькина – это всегда запоминающееся событие в музыкальной жизни, которое никого не оставит равнодушным.

Начало концерта в 19:00.

