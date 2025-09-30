Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"

Имя Романа Зорькина хорошо знакомо ценителям гитарной музыки. В этом сезоне виртуоз представит свою новую программу под названием "Семь цветов", особенностью которой станет исполнение на бразильской семиструнной гитаре.

Музыкант давно зарекомендовал себя как мультижанровый исполнитель, искусно владеющий различными музыкальными направлениями. Среди его партнеров по сцене – известные и разносторонние артисты, такие как скрипач Вадим Репин, актеры Вениамин и Алика Смеховы, Ольга Кабо, баянист Айдар Гайнуллин, а также Екатерина Мочалова, играющая на домре и мандолине.

Зорькин принимал участие в престижных российских фестивалях, включая "Виртуозы гитары" в Москве, "Мир гитары" в Калуге, "Классическая гитара" в Новосибирске, фестиваль им. Фраучи, "Классика без границ" и "Гитарные уикэнды" в Санкт-Петербурге.

Роман Зорькин – новатор, всегда находящийся в поиске новых творческих решений. Он первым в России начал использовать бразильскую семиструнную гитару в своих сольных выступлениях.

Программа "Семь цветов" включает в себя оригинальные авторские аранжировки как известных классических произведений, так и современной музыки. Семь цветов – это семь разных музыкальных жанров, создающих палитру ярких красок.

Концерты Романа Зорькина – это всегда запоминающееся событие в музыкальной жизни, которое никого не оставит равнодушным.

Начало концерта в 19:00.