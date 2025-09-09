ента новостей

Питерец.ру » Культура » Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца

Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
12 октября в КЗ у Финляндского спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца

«Сатисфакция» – пронзительная драма от Евгения Гришковца и Анны Матисон, вдохновленная одноименным фильмом. Это душераздирающая повесть о мужской дружбе, обнажающая самые темные уголки человеческой души – предательство, низость, разъедающую ревность, обжигающую страсть и всепоглощающую ненависть. В «Сатисфакции» трагедия переплетается с иронией, даря зрителям возможность глубокого сопереживания. Вы сможете погрузиться в этот мир 12 октября в КЗ у Финляндского.

Каждый зритель, без сомнения, увидит в этой постановке отражение собственных жизненных бурь и штормов.

Два друга, два коллеги, связанные узами работы: начальник и подчиненный, превращаются в смертельных врагов: один похитил чужую любовь, лишив другого веры в счастье… В прошлом такое предательство смывалось кровью на дуэли, требовало немедленной сатисфакции. И сейчас, по сути, должно быть так же. Только расплата будет иной, современной, пронзительно русской. Оружие – жгучий алкоголь, льющийся рекой, и минимум утешения в виде закуски.

Обманутый Александр приготовил не только арсенал бутылок, но и дьявольский сценарий для их "встречи". Темы предопределены – невинное мороженое (что за странный выбор?!), святая дружба, дети, как хрупкое напоминание о счастье, и всепоглощающее одиночество… И пить, пить, пить, пока один из них не упадет без сил… И тогда… Либо бегство из города, либо долгожданное прощение неверной жены и огромное состояние в евро – вот цена победы…

Режиссер Николай Коробов воплощает на сцене собственное видение этой истории в жанре «кино на сцене». Спектакль захлестывает волной популярной музыки, будоражащих танцев и загадочного интерактива. Режиссер стремится создать «умный театр», вызывающий разные чувства и однозначно оставляющий глубокий след в сердцах зрителей.

Авторы: Евгений Гришковец и Анна Матисон

Режиссер: Николай Коробов

Продюсер: Николай Кронщиков

Актеры: Заслуженный артист России Олег Тополянский, Олег Мазуров (Актеры МХТ им. А.П. Чехова)

Начало в 19.00.

