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Питерец.ру » Культура » Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена показал традиционную культуру на Арктическом салоне

Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена показал традиционную культуру на Арктическом салоне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
herzen.spb.ru
Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена показал традиционную культуру на Арктическом салоне

Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена представил традиционную культуру арктических этносов на Арктическом салоне, который прошел на территории Петропавловской крепости. Студенты и преподаватели института организовали одну из площадок — станцию «Этнографическая», где расположились традиционные жилища северных народов — юрта, яранга и чум. Посетителям салона показали традиционные костюмы, предметы быта, ремесла, игры, рассказали о национальных обычаях и особенностях быта ненцев, чукчей и хантов.

Станция «Этнографическая» привлекла большое внимание гостей салона, которые из первых уст узнали много нового о коренных жителях Арктики. Петербуржцы с удовольствием приобщились к арктическим культурам, посетив мастер-классы по изготовлению ненецкой куклы нухуко из утиных носов, ненецкого пояса на станке, украшений из бисера, чукотско-эскимосской головной повязки. Кроме того, герценовцы организовали спортивную площадку, где каждый мог испытать себя в национальных северных видах спорта — перетягивании палки, метании аркана, прыжках через нарты.

На площадке «Санкт-Петербург — Арктике» гости ознакомились с презентационными роликами петербургских предприятий, послушали лекции о ледоколах, посмотрели тематические фильмы. В рамках работы станции состоялась презентация художественных работ студентки института народов Севера Анны Нахрачевой, посвященных обрядовой культуре народа ханты.

Отметим, институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена является партнером Комитета по делам Арктики и традиционно принимает участие в организации культурно-познавательной программы Арктического салона. В этом году тематические мероприятия проходили на специально оборудованных площадках — «Полярных станциях». Посетители смогли ознакомиться с работой станций «Деловая Арктика», «Детская», «Арктический туризм», «Арктический кинотеатр», «Фото из Арктики», «Санкт-Петербург — Арктике». На деловой площадке состоялся диалог Санкт-Петербурга и арктических регионов. Спикеры — специалисты из сфер культуры, пиар-технологий, туризма, арктической медицины — представили свои инфраструктурные и социальные проекты, обсудили гуманитарные ресурсы, возможности и способы сделать Арктическую зону Российской Федерации комфортной для коренных жителей и привлекательной для туристов и молодежи.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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