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Питерец.ру » Культура » Выставка Катерины Смирновой и Станислава Данилина «Связь»

Выставка Катерины Смирновой и Станислава Данилина «Связь»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Катерины Смирновой и Станислава Данилина

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Катерины Смирновой и Станислава Данилина — последних романтиков ХХ века и новых модернистов века ХХI.

Творческий дуэт Катерины Смирновой и Станислава Данилина, также известный как объединение «Пятно», уверенно использует приемы из арсенала передовых художественных течений столетней давности. Действительно, и коллаж, и электроакустика вошли в художественный обиход еще во времена конструирования новых языков искусства и провозглашения всяческих «измов» (причем до кубизма коллаж был и вовсе домашним развлечением, бытовавшим в дамских альбомах). Обращаясь к авангардным открытиям прошлого, Смирнова и Данилин выступают как последние романтики ХХ века и новые модернисты века ХХI.

Подобно сюрреалистам и дадаистам, Катерина Смирнова пытается разобраться в себе, вычленяя свои сновидения и фантазии из глянцевой плоти повседневности. По методу «вырезать, вставить» она собирает художественные образы из ткани привычной информационной реальности. Выхваченные из рекламных разворотов сочные фрукты и фрагменты тел, изначально адресованные нашему подсознанию с целью пробудить в нас потребительские желания, пересобираются художником и возвращаются адресату. В этих хаотичных картинах все становится на свои места, все органично и созвучно человеческой природе — ведь чувственное желание куда более естественно, чем желание обладать сумкой или часами.

Любопытно, что Станислав Данилин в своих музыкальных экспериментах, напротив, отказался от столь излюбленной исполнителями электронной музыки коллажной техники в пользу общения со звуковыми волнами и поиска ответа на вопрос «Как могут звучать чувства?». При этом под гудящий аккомпанемент модульных синтезаторов Станислав исполняет самые настоящие шансонетки, тексты которых как раз больше напоминают коллаж — до того ловко сплетаются в них расхожие лирические образы.

Таким образом, дуэт «Пятно» представляет собой нечто вроде электрокабаре, участники которого довольно смело раскрываются перед публикой и предлагают зрителю разделить с ними чувственное переживание прекрасного. Художники ждут подобной же откровенности в ответ, ведь центральный объект экспозиции — интерактивный, подразумевающий обратную связь. Это художественная модель мозга — фантазия на тему человеческих чувств и восприятия звука. Казалось бы, сегодня даже школьникам известно, что никакой любви не существует, а есть лишь гормоны и электрические импульсы, и даже механизм возникновения мурашек, бегущих по коже в момент прослушивания глубоко волнующей музыки, описан в научно-популярных статьях… Но, пока живы романтики, готовые писать песни о любви и обращаться к бессознательному, можно временно отбросить печали познания и наслаждаться иллюзорным миром искусства.

Катерина Смирнова и Станислав Данилин. Связь

Даты проведения выставки: 14 марта 2025 — 22 июня 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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