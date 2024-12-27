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Уникальный кремлевский фарфор в Эрмитаже

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Опубликовал: Татьяна Турецкая
Фото:
Эрмитаж. Фотограф Станислав Бутыгин
C 27 декабря 2024г. по 12 января 2025г. в Георгиевском зале Зимнего дворца (№ 195) пройдет выставка «Фарфоровые тарелки с российскими двуглавыми орлами из Кремлевского сервиза. 

В 2024 году Государственный Эрмитаж получил в дар четыре тарелки с российскими двуглавыми орлами из Кремлевского сервиза из частной коллекции исторического фарфора Екатерины Павловны Бородиной. Предметы относятся к самой эффектной «золотой» группе парадного Кремлевского сервиза. Этот сервиз был изготовлен на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1837–1838 годах, при императоре Николае I, и предназначался для Большого Кремлевского дворца в Москве.
Сервиз разработал Федор Григорьевич Солнцев – русский художник, архитектор и археолог. Декоративное решение фарфорового ансамбля в русско-византийском стиле отражало общую идеологическую программу, заложенную в проекте Кремлевского дворца.
При разработке сервиза художник вдохновлялся историческими образцами – царской золотой утварью XVII века из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Произведения прикладного искусства украшены стилизованным растительным орнаментом. В центре каждой тарелки помещён российский герб допетровского типа, который был утвержден при царе Алексее Михайловиче. Двуглавого орла, увенчанного тремя коронами, с державой и скипетром в лапах, обрамляет надпись «IМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКОЙ НIКОЛАЙ». С оборотной стороны предметы отмечены подглазурными кобальтовыми марками, представляющими собой монограмму «Н I» под императорской короной. Такие марки ставились на все фарфоровые изделия, выпущенные в России во времена правления Николая I.
Кремлевский столовый и десертный сервиз использовался для убранства высочайших столов вплоть до начала XX века. Важнейшим «выходом» ансамбля становились коронационные обеды. Выполненный в русско-византийском стиле и украшенный государственной символикой, он был неотъемлемой частью праздничных мероприятий, олицетворявших торжество самодержавия.
Выставку можно посетить по входному билету в Главный музейный комплекс

Источник: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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