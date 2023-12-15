В Русском музее откроется выставка «Военные парады. Фарфор, акварели»

Сегодня, 15 декабря в Строгановском дворце Русского музея открывается уникальная выставка под названием "Военные парады. Фарфор, акварели". Эта выставка посвящена столетней традиции создания кабинетных "военных" тарелок Императорским фарфоровым заводом, на которых изображены униформы императорской армии.

На выставке будут представлены не только сами тарелки, но и акварели, которые использовались в качестве оригиналов для их росписи. Таким образом, посетители смогут увидеть историю русской военной униформы, а также насладиться художественным воплощением славы русской императорской армии и мастерством фарфорового производства.

На выставке также будут представлены живописные изображения столичных военных смотров и произведения скульптуры из коллекции Русского музея. "Военные тарелки" - это десертные тарелки, которые украшены живописью с изображениями офицеров и солдат различных родов войск и полков русской армии в парадной и походной униформе. Они стали известными продуктами Императорского фарфорового завода и выпускались на протяжении всего XIX века. Эти тарелки использовались как подарки придворным и в качестве дипломатических подарков, а также успешно демонстрировались на международных и всемирных выставках.

Традиция создания таких тарелок зародилась в 1810-х годах при императоре Александре I и продолжалась вплоть до 1910-х годов, простираясь на целое столетие. Особое внимание к этому ремеслу уделяли императоры Николай I и Александр II, которые сознательно развивали эстетику военного дела. Тарелки выпускались сериями, объединенными общей темой и оформлением. Их называли "красными", "бирюзовыми", "сиреневыми" или "золотыми" в зависимости от цвета и декора бортов тарелок. Для росписи тарелок привлекались такие известные художники, как Василий Елашевский, Михаил Крюков, Василий Мидин, Василий Столетов и другие. На выставке посетители смогут увидеть не только фарфоровые изделия, но и графические работы, такие как рисунки и литографии, которые использовались в качестве источников или непосредственно как эскизы для росписей. Эти работы были выполнены известными художниками, специализирующимися на изображении военной тематики, такими как Лев Белоусов, Александр Зауервейд, Виктор Мазуровский, Карл Пиратский и Адо.

Выставка "Военные парады. Фарфор, акварели" обещает быть не только фарфоровым "парадом", но и уникальным искусствоведческим событием. Она позволит посетителям окунуться в историю российской военной униформы, насладиться красотой фарфоровых изделий и узнать больше о традициях и мастерстве Императорского фарфорового завода.