Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»

Музей современного искусства Эрарта представляет групповую выставку современных турецких и армянских художников «В тени Арарата».

История Арарата богата реальными и мифическими событиями — столь же разноплановыми, как и работы, представленные на выставке в музее Эрарта. Новая экспозиция займет один из больших залов музея и объединит более 40 произведений 6 авторов. Нельзя не отметить редкое жанрово-стилевое разнообразие произведений — от абстракции (Месут Каракыш) до неоренессанса (Тарон Мурадян), от современной предметно-изобразительной живописи (Армен Геворкян) до неокубизма (Хакан Гюрбюзер). Охватывая широкий спектр тем — от экзистенциальных вопросов человеческого бытия и религиозного сознания до обыденных сюжетов вроде поездки на работу, — экспозиция формирует актуальную картину художественной жизни Турции и Армении.

Вершина горы Арарат находится на территории современной Турции, в точке, почти равноудаленной от границ трех соседних государств: Ирана, Азербайджана и Армении — от первого ее отделяют всего 16 км, а от последней — 32. Исторически гора располагалась в символическом эпицентре культурной, экономической и политической жизни региона: на протяжении столетий она была свидетелем взлетов и падений великих империй, а также множества военных конфликтов. О значимости Арарата в местных преданиях и фольклоре свидетельствуют, в частности, те названия, которые гора носит в разных языках. По-турецки она называется Агрыдаг (Ağrı Dağı), то есть «гора боли», «тяжелая» или «огненная» гора. Ее традиционное армянское наименование — Масис (Մասիս), что, по одной из версий, связывает гору с именем якобы назвавшего ее в свою честь армянского царя Амасии, правнука прародителя армян Айка. В ареале распространения иудео-христианских религий Арарат также ассоциируется с «горами Араратскими», где, согласно Книге Бытия, на исходе Всемирного потопа остановился Ноев ковчег. По этой причине армяне, для которых гора по сей день является священной, считают ее колыбелью человеческой цивилизации. По преданию, именно здесь после потопа поселилась семья Ноя, прежде чем его потомки пришли в Месопотамию, где впоследствии был основан Вавилон. Легендарный герой Айк, внук библейского Иафета, одержал верх над вавилонским правителем Нимродом и вернулся в земли, окружающие Арарат, чтобы основать армянское государство.

Групповая выставка современных турецких и армянских художников

Даты проведения выставки: 22 ноября — 23 марта 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург