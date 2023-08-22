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Питерец.ру » Культура » Выставка «BA.PROJECT»

Выставка «BA.PROJECT»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
BA.PROJECT — это конгломерация художников из России, Европы и Азии.

BA.PROJECT — это конгломерация художников из России, Европы и Азии. Авторы предпочитают не разглашать своих имен, чтобы подчеркнуть самоценность созданных ими произведений. Участников проекта объединяет интерес к тем возможностям, которые сегодня открывают перед человеком современные технологии.

Цифровые творения, представленные на выставке в Эрарте, напечатаны на алюминиевых «холстах». Такая техника позволяет авторам создавать комбинации из запланированного и случайного. Изображения, проявляющиеся на зеркальной поверхности, всегда непредсказуемы: это могут быть как отражения лиц зрителей, интерьеры или другие случайные детали. Работы BA.PROJECT — это аллегория цвета, поскольку его восприятие глубоко субъективно.

Произведения, составляющие экспозицию выставки, вдохновлены русским авангардом 1910–20-х годов. Так, например, в серии «Красная кровь» цитируются «Черный квадрат» и «Скачет красная конница» Казимира Малевича, «Танцовщица» Александра Архипенко, текстильные эксперименты Варвары Степановой и чертежи Владимира Татлина. Все работы из этого цикла посвящены осмыслению значения пустого пространства внутри произведений. В свою очередь, «Пустыня и горы», «Небо» и «Марс» — это ода Василию Кандинскому, который стремился к синтезу искусств. Каждый оттенок художник соотносил с определенной нотой или даже конкретным музыкальным инструментом. Предполагалось, что рассматривая его холсты, зритель мог «услышать» цвет.

И все же почему русский авангард вернулся спустя сотню лет? Авангардисты привнесли в живопись не только абстракцию, но и «конструкцию» настоящего момента. Сегодня абстракция, пожалуй, стала повседневностью, а потому язык авангардистов вдохновляет и современных художников. Зеркальные поверхности произведений BA.PROJECT отражают и абстракцию, и «настоящий момент», которые тесно переплетаются в сознании зрителя.

Даты проведения выставки: 24 августа 2023 — 26 ноября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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