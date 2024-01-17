ента новостей

14:48
В Музее мостов стартует выставочный проект «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь»
14:41
Природоохранный флот Северной столицы пополнится новым ледоколом
13:48
Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»
13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
12:57
В Колпино дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета
12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома
12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
09:51
Для родителей буллеров хотят ввести штрафы
09:31
Во Фрунзенском районе полицейские провели рейд на пищевом производстве
18:37
В своих воскресных матчах в чемпионате ВХЛ «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», а петербургское хоккейное «Динамо» крупно победило
16:52
Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России
15:52
В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика
14:56
В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда
14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
14:31
В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"
13:56
Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»
12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»
12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
11:08
В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек
10:55
В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук
10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
10:13
Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении
09:29
В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте
22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
18:20
Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024
18:05
Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24
17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»

Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»

0
111
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»

В ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония открытия выставки «Ленинградская епархия в годы блокады». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Николай Бондаренко, древлехранитель Санкт-Петербургской епархии Иван Раевский, епископ Кронштадтский Вениамин и депутаты городского парламента. Экспозиция, созданная сотрудниками Музея истории Санкт-Петербургской епархии, приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Собранные материалы освещают религиозную жизнь открытых храмов в блокадном городе, духовную и патриотическую деятельность митрополита Алексия (Симанского), а также боевой путь воинов, ставших после Великой Победы священниками. На открытии Николай Бондаренко зачитал приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«Скоро мы отметим знаменательную дату – 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года завершилось самое тяжелое испытание, когда-либо выпавшее на долю нашего города. Вместе с его защитниками мы вспоминаем всех, кто жил и трудился в блокадном кольце – рабочих, врачей, учителей и, конечно, тех, кто давал верующим ленинградцам духовное руководство и утешение. Исследования жизни Ленинградской епархии в годы войны ведутся относительно недавно. С каждым годом мы всё больше узнаём о самоотверженных священнослужителях, ни на день не покидавших свою паству. Настоятели и священники ленинградских церквей показали величайшую стойкость, мужество, верность Богу и прихожанам. Многие благодаря им обрели в себе силы, чтобы переносить ужасы осады, верить и трудиться во имя победы».

Николай Бондаренко также рассказал о продолжительности блокады – 872 дня, в течение которых 611 дней происходили бомбардировки. Самая длительная бомбежка с горячиречью произошла летом 1943 года и продолжалась 13,5 часов непрерывно. На город было сброшено 150 тысяч бомб, включая 107 зажигательных. В результате разрушено 840 заводов, 526 школ и детских садов, 187 памятников культуры.

«Слёзы наворачиваются, когда читаешь статистику тех лет. Во всей истории человечества нет таких испытаний, которые были посланы жителям нашего города. В то же время, несмотря на голод, холод и смерть, была огромная вера в победу. А церковь явилась духовной опорой, которая помогла жителям Ленинграда выдержать нечеловеческие испытания», – отметил заместитель председателя парламента.

В начале блокады в Ленинграде функционировало 10 храмов: Николо-Богоявленский кафедральный собор, Князь-Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор, Троицкая церковь, церковь св. великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, церкви при Большеохтинском, Волковском и Серафимовском кладбищах, Спасо-Парголовская церковь и Князь-Владимирская церковь в Лисьем Носу.

«Священнослужителей было мало, но они были теми пастырями, которые показывали жертвенную любовь к своему народу и родине. В сложное время голода, разрухи и духовного падения священники оставались верными до конца. Они самоотверженно служили людям, поднимали дух народа, укрепляли веру в победу. Они стали для нас примером любви к стране и героической защите родины», – сказал епископ Кронштадтский Вениамин.

За большой вклад в сохранение православных традиций и церковно-исторического наследия Санкт-Петербурга коллективу Музея истории Санкт-Петербургской епархии и лично древлехранителю Ивану Раевскому была вручена благодарность председателя Законодательного собрания.

Отметим, что 2024 год пройдет в ленинградско-петербургской истории под знаком 80-летия Ленинградской победы. В городе запланировано проведение 233 мероприятий, включая памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города будут награждены почётным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 27 января на стадионе на Крестовском острове будет проведен митинг-реквием, куда будут приглашены 50 тысяч ветеранов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-12-2012, 16:44
Петербургские парламентарии просят Путина учредить медаль в честь 70-летиz освобождения Ленинграда от фашистской блокады
25-01-2018, 11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда
28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда
27-01-2020, 10:38
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
23-01-2018, 10:18
Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады
Вчера, 10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»

Происшествия на дорогах

0
143
Сегодня, 13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
0
63
Сегодня, 12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
0
228
Вчера, 12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
0
255
15-01-2024, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
Наверх