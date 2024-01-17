Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»

В ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония открытия выставки «Ленинградская епархия в годы блокады». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Николай Бондаренко, древлехранитель Санкт-Петербургской епархии Иван Раевский, епископ Кронштадтский Вениамин и депутаты городского парламента. Экспозиция, созданная сотрудниками Музея истории Санкт-Петербургской епархии, приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Собранные материалы освещают религиозную жизнь открытых храмов в блокадном городе, духовную и патриотическую деятельность митрополита Алексия (Симанского), а также боевой путь воинов, ставших после Великой Победы священниками. На открытии Николай Бондаренко зачитал приветствие спикера парламента Александра Бельского:
Николай Бондаренко также рассказал о продолжительности блокады – 872 дня, в течение которых 611 дней происходили бомбардировки. Самая длительная бомбежка с горячиречью произошла летом 1943 года и продолжалась 13,5 часов непрерывно. На город было сброшено 150 тысяч бомб, включая 107 зажигательных. В результате разрушено 840 заводов, 526 школ и детских садов, 187 памятников культуры.
В начале блокады в Ленинграде функционировало 10 храмов: Николо-Богоявленский кафедральный собор, Князь-Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор, Троицкая церковь, церковь св. великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, церкви при Большеохтинском, Волковском и Серафимовском кладбищах, Спасо-Парголовская церковь и Князь-Владимирская церковь в Лисьем Носу.
За большой вклад в сохранение православных традиций и церковно-исторического наследия Санкт-Петербурга коллективу Музея истории Санкт-Петербургской епархии и лично древлехранителю Ивану Раевскому была вручена благодарность председателя Законодательного собрания.
Отметим, что 2024 год пройдет в ленинградско-петербургской истории под знаком 80-летия Ленинградской победы. В городе запланировано проведение 233 мероприятий, включая памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города будут награждены почётным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 27 января на стадионе на Крестовском острове будет проведен митинг-реквием, куда будут приглашены 50 тысяч ветеранов.
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