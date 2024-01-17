Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»

В ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония открытия выставки «Ленинградская епархия в годы блокады». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Николай Бондаренко, древлехранитель Санкт-Петербургской епархии Иван Раевский, епископ Кронштадтский Вениамин и депутаты городского парламента. Экспозиция, созданная сотрудниками Музея истории Санкт-Петербургской епархии, приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Собранные материалы освещают религиозную жизнь открытых храмов в блокадном городе, духовную и патриотическую деятельность митрополита Алексия (Симанского), а также боевой путь воинов, ставших после Великой Победы священниками. На открытии Николай Бондаренко зачитал приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«Скоро мы отметим знаменательную дату – 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года завершилось самое тяжелое испытание, когда-либо выпавшее на долю нашего города. Вместе с его защитниками мы вспоминаем всех, кто жил и трудился в блокадном кольце – рабочих, врачей, учителей и, конечно, тех, кто давал верующим ленинградцам духовное руководство и утешение. Исследования жизни Ленинградской епархии в годы войны ведутся относительно недавно. С каждым годом мы всё больше узнаём о самоотверженных священнослужителях, ни на день не покидавших свою паству. Настоятели и священники ленинградских церквей показали величайшую стойкость, мужество, верность Богу и прихожанам. Многие благодаря им обрели в себе силы, чтобы переносить ужасы осады, верить и трудиться во имя победы».

Николай Бондаренко также рассказал о продолжительности блокады – 872 дня, в течение которых 611 дней происходили бомбардировки. Самая длительная бомбежка с горячиречью произошла летом 1943 года и продолжалась 13,5 часов непрерывно. На город было сброшено 150 тысяч бомб, включая 107 зажигательных. В результате разрушено 840 заводов, 526 школ и детских садов, 187 памятников культуры.

«Слёзы наворачиваются, когда читаешь статистику тех лет. Во всей истории человечества нет таких испытаний, которые были посланы жителям нашего города. В то же время, несмотря на голод, холод и смерть, была огромная вера в победу. А церковь явилась духовной опорой, которая помогла жителям Ленинграда выдержать нечеловеческие испытания», – отметил заместитель председателя парламента.

В начале блокады в Ленинграде функционировало 10 храмов: Николо-Богоявленский кафедральный собор, Князь-Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор, Троицкая церковь, церковь св. великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, церкви при Большеохтинском, Волковском и Серафимовском кладбищах, Спасо-Парголовская церковь и Князь-Владимирская церковь в Лисьем Носу.

«Священнослужителей было мало, но они были теми пастырями, которые показывали жертвенную любовь к своему народу и родине. В сложное время голода, разрухи и духовного падения священники оставались верными до конца. Они самоотверженно служили людям, поднимали дух народа, укрепляли веру в победу. Они стали для нас примером любви к стране и героической защите родины», – сказал епископ Кронштадтский Вениамин.

За большой вклад в сохранение православных традиций и церковно-исторического наследия Санкт-Петербурга коллективу Музея истории Санкт-Петербургской епархии и лично древлехранителю Ивану Раевскому была вручена благодарность председателя Законодательного собрания.

Отметим, что 2024 год пройдет в ленинградско-петербургской истории под знаком 80-летия Ленинградской победы. В городе запланировано проведение 233 мероприятий, включая памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города будут награждены почётным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 27 января на стадионе на Крестовском острове будет проведен митинг-реквием, куда будут приглашены 50 тысяч ветеранов.