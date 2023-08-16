ента новостей

14:25
Дети из приграничных зон Белгородской области посетили Мариинский дворец
13:58
В Ленобласти отремонтирована трасса к поселку Вознесенье
13:55
Выставку «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге посетили 100 000 человек
13:50
Шоу саундтреков на ROOF FEST в Санкт-Петербурге
13:21
В Петербурге полицейский спас тонущую в бассейне девочку
11:45
В Сланцах иномарка сбила 17-летнего юношу
11:39
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге дома в садоводстве под Лугой
11:35
В центре Петербурга трамвай совершил наезд на 13-летнюю девочку
11:23
В Петербурге иномарка сбила двух несовершеннолетних пешеходов
11:20
Полицейские задержали москвича, ударившего оппонента ножом в Красногвардейском районе
11:11
В центре Петербурга хулиганы дрались у военкомата и грозились поджечь здание
11:01
В Петербурге депутаты ЗакС приняли участие в патриотической акции «Сила в правде»
10:44
В Ленобалсти в садоводстве обнаружили младенца завёрнутого в мусорный пакет
01:58
Всероссийские соревнования «Легенды петербургского дзюдо» прошли с участием спортсменов из 18 российских регионов
00:50
Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче
18:59
На Кубке мира по шахматам в Баку россиянка Александра Горячкина чёрными сокрушила экс-чемпионку мира Тань Чжуньи, а Магнус Карлсен переиграл перспективного индийца Доммараджу Гукеша
17:10
В Тихвине задержали женщину по подозрению в убийстве супруга
16:18
Школьники из Донецка приехали в Петербург знакомиться с культурой и образовательными возможностями
16:16
Волонтёры Победы запустили регистрацию на медиафорум «Та самая Россия»
16:00
В Мариинском дворце открылась выставка, посвящённая 82-й годовщине Таллинского прорыва
13:07
Старая Ладога отмечает свое 1270-летие
12:56
В Ленобалсти у женщины украли два автомобиля и квадроцикл
12:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже
12:29
В Ленобласти конфликт дачников завершился стрельбой из пневматики
12:19
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на скутере
12:09
В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок
12:05
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-детнюю девочку на велосипеде
11:51
В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже магазина
11:43
В Выборгском районе задержали ударившего ножом продавца арбузов
09:32
В Ленобласти полуторагодовалая девочка пострадала при падении из окна 1-го этажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставку «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге посетили 100 000 человек

Выставку «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге посетили 100 000 человек

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Выставку «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге посетили 100 000 человек

Выставку «Искусство МАНГА», проводимую в культурном центре «Севкабель Порт», посетили уже более 100 000 человек. Таким образом, масштабная выставка, демонстрирующая более 200 уникальных экспонатов и произведений искусства из частных коллекций Японии, Китая и Европы, стала одной из самых посещаемых выставок России в этом году. Примечательно, что выставка стала не только значимым событием для любителей манги и аниме, а также ценителей японской культуры, но и модным мероприятием для самого широкого круга посетителей. Из 20 залов, построенных на площади более 2500 квадратных метров, особой популярностью пользуются исторический зал, где представлены два тома первого издания XIX в. «Манги Хокусая» автора знаменитой «Большой волны», зал легендарного мангаки Осаму Тэдзуки, а также зал, посвященный искусственному интеллекту. Так, специально для выставки в течение 100 часов искусственным интеллектом было сгенерировано видео «Манга – ИИ – Аниме».

На выставке «Искусство МАНГА» можно увидеть никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. В экспозицию вошли более 200 экспонатов разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности и отражающих тесную связь современной манги с традиционным искусством. Куратором выступила Анна Пушакова, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом. Подготовка к выставке заняла более трех лет, на протяжении которых были собраны редкие экспонаты из частных коллекций.

Кроме самой экспозиции особое внимание посетителей заслужила образовательная программа, состоящая из мастер-классов, лекций, дискуссий и творческих встреч.  

Билеты на выставку можно приобрести на платформе генерального билетного партнера Яндекс Афиша. Также партнерами выступили издательство Bubble Comics и книжный сервис Букмейт, доступный для подписчиков Яндекс Плюс.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Яндекс.Афиша
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-02-2015, 08:08
Японское искусство в одной из детских библиотек
4-02-2016, 10:41
В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки Фриды Кало
7-05-2018, 17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
14-04-2021, 20:43
В Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества
20-07-2021, 11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
13-07-2023, 13:29
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 11:45
В Сланцах иномарка сбила 17-летнего юношу
0
57
Сегодня, 11:35
В центре Петербурга трамвай совершил наезд на 13-летнюю девочку
0
59
Сегодня, 11:23
В Петербурге иномарка сбила двух несовершеннолетних пешеходов
0
108
Вчера, 12:19
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на скутере
Наверх