Выставку «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге посетили 100 000 человек

Выставку «Искусство МАНГА», проводимую в культурном центре «Севкабель Порт», посетили уже более 100 000 человек. Таким образом, масштабная выставка, демонстрирующая более 200 уникальных экспонатов и произведений искусства из частных коллекций Японии, Китая и Европы, стала одной из самых посещаемых выставок России в этом году. Примечательно, что выставка стала не только значимым событием для любителей манги и аниме, а также ценителей японской культуры, но и модным мероприятием для самого широкого круга посетителей. Из 20 залов, построенных на площади более 2500 квадратных метров, особой популярностью пользуются исторический зал, где представлены два тома первого издания XIX в. «Манги Хокусая» автора знаменитой «Большой волны», зал легендарного мангаки Осаму Тэдзуки, а также зал, посвященный искусственному интеллекту. Так, специально для выставки в течение 100 часов искусственным интеллектом было сгенерировано видео «Манга – ИИ – Аниме».

На выставке «Искусство МАНГА» можно увидеть никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. В экспозицию вошли более 200 экспонатов разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности и отражающих тесную связь современной манги с традиционным искусством. Куратором выступила Анна Пушакова, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом. Подготовка к выставке заняла более трех лет, на протяжении которых были собраны редкие экспонаты из частных коллекций.

Кроме самой экспозиции особое внимание посетителей заслужила образовательная программа, состоящая из мастер-классов, лекций, дискуссий и творческих встреч.

Билеты на выставку можно приобрести на платформе генерального билетного партнера Яндекс Афиша. Также партнерами выступили издательство Bubble Comics и книжный сервис Букмейт, доступный для подписчиков Яндекс Плюс.