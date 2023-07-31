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Питерец.ру » Культура » Выставка «Огонёк. Жизнь как праздник»

Выставка «Огонёк. Жизнь как праздник»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку с архивными фотографиями журнала «Огонёк» 1930–70-х годов

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку, которая познакомит зрителей с архивными фотографиями журнала «Огонёк» 1930–70-х годов

  • Работы признанных советских мастеров, которые заставляют задуматься о нашем прошлом, настоящем и будущем
  • Подвиги коллективного труда, картины нового быта, сцены беззаботного детства и заслуженного отдыха
  • Фотографии, в которых все дышит атмосферой праздника или его предвкушения

С момента создания в 1899 году «Огонёк» заявил о себе как об издании иллюстрированном: он был телевизором дотелевизионной эпохи, вокруг которого собирались всей семьей. Временно прервав свое существование в революционные годы и возродившись в 1923-м, уже к 1925 году «Огонёк» выходит тиражом в полмиллиона экземпляров.

В эти годы страна переживает настоящий фотографический бум: фотография становится мощным визуальным оружием новой власти. Для «Огонька» работали лучшие советские фотомастера. На его страницах публиковались Аркадий Шайхет, Елеазар Лангман, Эммануил Евзерихин, Всеволод Тарасевич, Исаак Тункель, Михаил Савин, Эдуард Эттингер, Галина Санько, Дмитрий Дебабов, Семен Фридлянд, Лев Бородулин, Лев Шерстенников и, конечно, Дмитрий Бальтерманц. Он начал работать в издании в 1946-м, а потом четверть века, с 1965 по 1990 год, возглавлял фотоотдел «Огонька». Работы этой блестящей фотографической плеяды составляют основу проекта «Жизнь как праздник», который был приурочен еще к 115-летию журнала.

Традиция огоньковской фотографии во многом сформирована историей и идеологией страны. Фотография — это зеркало времени, причем амальгама этого зеркала определяется временем и меняется вместе с ним. Начиная с 1930-х годов фотография, как и другие виды искусства в СССР, обязана следовать принципам соцреализма. Перед фотографом не стоит задача снять «как есть» — гораздо важнее показать «как должно быть». В учебниках по фотографии тех лет основное внимание уделяется именно правилам постановки, режиссуры, казалось бы, объективного репортажа. Каждый постановочный снимок становится политическим высказыванием, будучи одновременно и продуктом, и инструментом идеологической работы. Используя всю мощь своего таланта, фотографы конструируют образ самого счастливого человека в самой счастливой стране. Подвиги коллективного труда в полях, на заводах и стройках, картины нового быта, сцены беззаботного детства и заслуженного отдыха — в огоньковских фотографиях все дышит атмосферой праздника или его предвкушения. Вместе они образуют мифологический узор коллективного счастья.

Окончательно визуальный канон журнала оформляется к середине 1950-х — ко времени расцвета «Огонька» как фотоиллюстрированного издания. В эти годы фотографии с огоньковских обложек и разворотов украшают стены городских квартир, рабочих бытовок, солдатских казарм, поликлиник и домов культуры. Именно эта эпоха и является «главным героем» выставки. В оттепельные 1960-е сквозь пелену коллективного праздника начинает прорываться индивидуализированное счастье — меняется выражение лиц, пластика, сюжеты и тональность снимков. В 1970-е, с наступлением эпохи застоя, праздник постепенно перестает быть главной темой советского фотоискусства. Поэтому фотографии этих двух десятилетий не занимают на выставке главенствующего места, а скорее подводят черту и оттеняют эстетику и идеологическую направленность предшествующей эпохи.

Работы советских фотографов, вошедшие в экспозицию, одновременно и завораживают, и — по прошествии лет — заставляют задуматься о нашем прошлом, настоящем и будущем. Сегодня «Огонёк» — часть нового медийного пространства: с его страниц на нас смотрит реальность, а в ней есть место не только празднику. Но одно остается неизменным — место «Огонька» в жизни огромной страны и в истории российской фотожурналистики.

Огонёк. Жизнь как праздник

Даты проведения выставки: 3 августа 2023 – 3 декабря 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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