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Питерец.ру » Культура » Выставка «Каракули. Линии и эмоции»

Выставка «Каракули. Линии и эмоции»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В пространстве Открытые Мастерские состоится открытие персональной выставки художницы Ксении Воскобойниковой “Каракули. Линии и эмоции”

15 июня 2023 года, в 19:00 в пространстве Открытые Мастерские, в Санкт-Петербурге, состоится открытие персональной выставки художницы Ксении Воскобойниковой “Каракули. Линии и эмоции”.

Куратор: лектор Государственного Русского музея, член Ассоциации искусствоведов России, Николай Кононихин. 

Вход на вернисаж и выставку — свободный. 

Линия и эмоция всегда были в центре внимания художников-экспрессионистов, в том числе, работавших в области абстрактного искусства. Точке и линии посвятил свой трактат Василий Кандинский. Пауль Клее любил пускать линию «на прогулку» – в виде девочки с косичками, намеренно предпочитая «детский» рисунок профессиональному.

Проект Ксении Воскобойниковой «Каракули. Линии и эмоции» посвящен чувствам человека. Он появился, как отклик на текущее эмоциональное состояние, вызванное различными событиями из персональной жизни художницы: рабочих дедлайнов, материнства, социального контекста. 

30 ежедневных рисунков-каракулей составили своеобразный «Календарь» — стенограмму эмоционального состояния художника, которые впоследствии породили целую серию работ в виде скульптур, холстов и других выразительных медиа, которые и будут представлены на выставке.  

«Меня порвало», – рассказывает Ксения о наиболее сильных переживаниях. 

Причем метафора «взрыва» реализована художником буквально и объемно — в виде хаотического сплетения «разорванных струн» на холсте, прорывающихся сквозь плоскость картины. Или в серии скульптур «Рождение. Контроль. Выгорание» в полной мере выражена идея «эмоций в объеме». От бесформенного зарождения эмоций до попытки их полного и тотального контроля и, наконец, выгорания, когда уже не остается никаких эмоций.

Сейчас, когда современное общество все больше сталкивается с сильнейшим проявлением стресса и сложносочиненными эмоциями, выставка Ксении Воскобойниковой — рефлексия о том, как с этим справляться, проживать и становиться свободнее.

В рамках выставки планируется проведение параллельной программы: 

  • 20 июня 19:00 — медиация и artist talk с художницей
  • 27 июня 19:00 — лекция-экскурсия “Каракули как метод в искусстве” от куратора, лектора Государственного Русского музея Николая Кононихина. 

Ксения Воскобойникова — экспрессивный художник из Санкт-Петербурга. Работает в области графики, живописи, скульптуры, перформанса, а также digital art. Участница множества групповых и персональных выставочных проектов, в том числе в ЦСИ "Винзавод", галерее "Reloft Art", галерее “на Печатной”, Москва; ярмарки PORT ART FAIR, Порт Севкабель.

Выставка “Каракули. Линии и эмоции”

Куратор: Николай Кононихин

Возрастной ценз: 0+

Вернисаж: 15 июня 2023 года, 19:00

Даты проведения: 15.06.23 — 6.07.23

Стоимость билетов: бесплатно


Открытые Мастерские

м. “Лиговский проспект”, Лиговский пр., 99 

(отдельный вход с Лиговского пр., либо через библиотеку «Лиговская»)

Пн-пт: 09.00-20.00

Сб: 10.00-18.00

Вс: выходной

Источник: МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
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