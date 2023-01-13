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Музеи Ленобласти откроют выставки к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Областные музеи ― 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Выставка военных трофеев, экспозиция по «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, литературные спектакли и исторические лекции ― к 80-летию прорыва блокады Ленинграда музеи Ленинградской области подготовили серию памятных мероприятий.

Откроет цикл юбилейных мероприятий Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге: 17 января здесь начнут работать сразу две выставки. Первая ― «Волховская застольная»: война и песня». Экспозицию составят предметы из фондов музеев Ленинградской области, которые рассказывают историю знаменитой песни, текст которой был написан в 1943 году поэтом и фронтовым корреспондентом Павлом Шубиным. Вторая ― стендовая выставка «Люди хотят знать» по «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Выставка создана на основе архива Даниила Гранина, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, личного архива Алеся Адамовича, документов из Государственного архива России и Российского государственного архива новейшей истории, а также фотографий Музея истории Санкт-Петербурга и графики из собрания Музея политической истории России. Отдельный объект аудио-инсталляция «Дверь» ― нажав на звонки коммунальной квартиры, посетители услышат личные истории участников блокадной трагедии. 

Сотрудники музея-крепости «Корела» в Приозерске подготовили для посетителей цикл лекций, посвященных подвигу Ленинграда: 18 января в 15.00 состоится лекция «Блокада Ленинграда. 872 дня стойкости и мужества» о жизни ленинградцев в сентябре 1941 ― январе 1944 годов. 19 января в 15.00 гостей ждет лекция «Ленинградский фронт. Оборонительный щит Ленинграда» о Ленинградском фронте, этапах Ленинградской битвы и попытках прорвать блокаду города. 20 января в 15.00 пройдет лекция «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра».

Музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске 18 января в 10.30 ждет школьников на литературно-музыкальную композицию «Лётчики ― защитники Балтийского неба», посвященную авиаторам 21-го Истребительного авиационного полка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Приютино. 

В доме-музее Николая Римского-Корсакова в Тихвине 22 января в 15.00 представят спектакль ― литературную композицию «Девчонки 41-го» по мотивам произведения Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». 

Музей истории города Волхов проведет патриотическую акцию «900 дней стойкости и мужества» совместно с Волховским поисковым отрядом «Пересвет», ветеранами  и бойцами Волховского отделения Росгвардии и учащимися городских школ. Поисковики представят новую выставку находок военных трофеев, собранную за 30 лет работы  отряда «Пересвет». 

В музее «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе с 18 по 31 января пройдет выставка детских работ «Гремит салют над Ленинградом». 

Музейные занятия, классные часы и уроки пройдут в Киришском музее, в музее истории города Шлиссельбурга, Копорской крепости и Музее истории города Волхов. 

Полный перечень событий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут в региональных музеях, опубликован на сайте Музейного агентства Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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