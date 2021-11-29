Государственный Эрмитаж представил научный каталог выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке

29 ноября 2021 года в Эрмитаже в онлайн-формате состоялось представление научного каталога выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке, изданного при поддержке «Петербургского нефтяного терминала».

Фундаментальное издание подготовлено Государственным Эрмитажем и Музеем Лувр в рамках беспрецедентного международного исследовательского и выставочного проекта, посвященного истории коллекции Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809 – 1880).

В основу научного издания легла совместная работа Государственного Эрмитажа и Музея Лувр по исследованию истории коллекции маркиза Кампаны. Это собрание считалось одной из самых богатых и многочисленных частных коллекций XIX века и включало более 12 000 артефактов: античных ваз, предметов из бронзы, оружия, античной и ренессансной скульптуры и живописи.

Коллекция маркиза Кампаны, получившая название Музеум, благодаря своему энциклопедическому разнообразию и численности, формировавшаяся на протяжении более тридцати лет, которые совпали с движением за освобождение Италии от иностранного господства и ее объединение – Рисорджименто, стала символом национального культурного достояния Италии.

В 1857 году маркиза, занимавшего должность директора ключевого финансового учреждения Папской области, ссудной кассы Монте-ди-Пьета в Риме, обвинили в растрате, его художественную коллекцию конфисковали и в 1861 году выставили на продажу для возмещения понесенных убытков.

Часть коллекции Кампаны приобрёл император Александр II для Эрмитажа, обогатив его собрание шедеврами античного искусства, сюда вошли «565 ваз, 139 бронз, 1 ювелирное изделие и 77 мраморов» и фрески школы Рафаэля. Значительная часть собрания была продана Наполеону III и в 1863 году передана в Музей Лувр. Произведения коллекции маркиза пополнили также собрания Британского музея и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Остальное рассеялось среди частных коллекционеров.

Итогом сотрудничества двух всемирно известных музейных и научных центров стали выставки, с большим успехом прошедшие в Музее Лувр (ноябрь 2018 – февраль 2019) и Государственном Эрмитаже (июль – октябрь 2019). Они впервые за 160 лет дали возможность представить наиболее выдающиеся произведения искусства, некогда составлявшие легендарный Музей Кампаны.

Научные каталоги были опубликованы на французском (Издательство «LIENART», Париж, 2018) и русском языках (Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург, 2021). Над их созданием работали кураторы выставок и научные сотрудники Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и Отдела греческих, этрусских и римских древностей Музея Лувр.

Статьи каталога подробно освещают биографию знаменитого итальянского коллекционера, рождение и этапы формирования его известного собрания. Основной раздел каталога содержит описание самой коллекции. Авторы также уделяют внимание вопросам реставрации памятников в XIX столетии, археологической деятельностью маркиза и рынком древностей его времени.

«Коллекция Кампаны была разделена между двумя музеями, и это был спор между Александром II и Наполеоном III, а в результате мы храним эти коллекции, мы их объединили. Представить их вместе – один из наших грандиозных совместных проектов, который показывает всему миру, как должны действовать музеи с разными, разделившимися по воле судьбы коллекциями», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Петербургский нефтяной терминал» — компания, которая обеспечивает экономическую связь между странами, переправляя грузы из России в Европу. Сотрудничество в области искусства — не менее важное, чем экономическое. Я благодарен Эрмитажу за возможность принять участие в издании каталога», — отметил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Каталог «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» (Изд-во Гос. Эрмитажа, 2021. — 558 с. : ил.) издан под научной редакцией Анны Трофимовой, заведующей Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа, кандидата искусствоведения; Елены Дмитриевой, младшего научного сотрудника Отдела Античного мира, кандидата искусствоведения; Франсуаз Готье, заведующей Отделом греческих, этрусских и римских древностей Музея Лувр; Лорана Омессера, хранителя Отдела греческих, этрусских и римских древностей.

В 2019 году за публикацию каталога на французском языке Анна Трофимова, Франсуаз Готье и Лоран Омессер были удостоены награды Французской Академии надписей и изящной словесности – медали Густава Менделя, которая присуждается за выдающиеся достижения в области исследований древности. Такая медаль получена впервые в истории Эрмитажа и истории России.

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