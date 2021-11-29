ента новостей

08:26
Руслан Белый не смог выступить
21:59
Государственный Эрмитаж представил научный каталог выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке
20:31
С ЦСКА «Зенит» сыграл значительно лучше, чем с «Мальмё» в Лиге Чемпионов
19:54
Ливанские демонстранты блокируют дороги из-за экономического кризиса
17:08
В Петербурге пьяный мужчина угнал дорожный каток
17:01
В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги
11:31
Кто получает прибавку к зарплате?
10:39
Какие профессии самые переоцененные?
09:47
Что с омикроном?
10:29
Новостройки продолжат расти
09:57
Рестораторов осчастливили
09:37
Ну а теперь появился омикрон
14:31
Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей
14:17
В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца
09:52
Мы движемся к коллективному иммунитету
09:23
Ковид пошел на спад
08:26
Подделок стало меньше
00:51
Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги
00:20
3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме
10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Государственный Эрмитаж представил научный каталог выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке

Государственный Эрмитаж представил научный каталог выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
youtube
В Эрмитаже в онлайн-формате состоялось представление научного каталога выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны»

29 ноября 2021 года в Эрмитаже в онлайн-формате состоялось представление научного каталога выставки «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке, изданного при поддержке «Петербургского нефтяного терминала».

Фундаментальное издание подготовлено Государственным Эрмитажем и Музеем Лувр в рамках беспрецедентного международного исследовательского и выставочного проекта, посвященного истории коллекции Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809 – 1880).

В основу научного издания легла совместная работа Государственного Эрмитажа и Музея Лувр по исследованию истории коллекции маркиза Кампаны. Это собрание считалось одной из самых богатых и многочисленных частных коллекций XIX века и включало более 12 000 артефактов: античных ваз, предметов из бронзы, оружия, античной и ренессансной скульптуры и живописи.

Коллекция маркиза Кампаны, получившая название Музеум, благодаря своему энциклопедическому разнообразию и численности, формировавшаяся на протяжении более тридцати лет, которые совпали с движением за освобождение Италии от иностранного господства и ее объединение – Рисорджименто, стала символом национального культурного достояния Италии.

В 1857 году маркиза, занимавшего должность директора ключевого финансового учреждения Папской области, ссудной кассы Монте-ди-Пьета в Риме, обвинили в растрате, его художественную коллекцию конфисковали и в 1861 году выставили на продажу для возмещения понесенных убытков.

Часть коллекции Кампаны приобрёл император Александр II для Эрмитажа, обогатив его собрание шедеврами античного искусства, сюда вошли «565 ваз, 139 бронз, 1 ювелирное изделие и 77 мраморов» и фрески школы Рафаэля. Значительная часть собрания была продана Наполеону III и в 1863 году передана в Музей Лувр. Произведения коллекции маркиза пополнили также собрания Британского музея и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Остальное рассеялось среди частных коллекционеров.

Итогом сотрудничества двух всемирно известных музейных и научных центров стали выставки, с большим успехом прошедшие в Музее Лувр (ноябрь 2018 – февраль 2019) и Государственном Эрмитаже (июль – октябрь 2019). Они впервые за 160 лет дали возможность представить наиболее выдающиеся произведения искусства, некогда составлявшие легендарный Музей Кампаны.

Научные каталоги были опубликованы на французском (Издательство «LIENART», Париж, 2018) и русском языках (Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург, 2021). Над их созданием работали кураторы выставок и научные сотрудники Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и Отдела греческих, этрусских и римских древностей Музея Лувр.

Статьи каталога подробно освещают биографию знаменитого итальянского коллекционера, рождение и этапы формирования его известного собрания. Основной раздел каталога содержит описание самой коллекции. Авторы также уделяют внимание вопросам реставрации памятников в XIX столетии, археологической деятельностью маркиза и рынком древностей его времени.

«Коллекция Кампаны была разделена между двумя музеями, и это был спор между Александром II и Наполеоном III, а в результате мы храним эти коллекции, мы их объединили. Представить их вместе – один из наших грандиозных совместных проектов, который показывает всему миру, как должны действовать музеи с разными, разделившимися по воле судьбы коллекциями», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Петербургский нефтяной терминал» — компания, которая обеспечивает экономическую связь между странами, переправляя грузы из России в Европу. Сотрудничество в области искусства — не менее важное, чем экономическое. Я благодарен Эрмитажу за возможность принять участие в издании каталога», — отметил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Каталог «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» (Изд-во Гос. Эрмитажа, 2021. — 558 с. : ил.) издан под научной редакцией Анны Трофимовой, заведующей Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа, кандидата искусствоведения; Елены Дмитриевой, младшего научного сотрудника Отдела Античного мира, кандидата искусствоведения; Франсуаз Готье, заведующей Отделом греческих, этрусских и римских древностей Музея Лувр; Лорана Омессера, хранителя Отдела греческих, этрусских и римских древностей.

В 2019 году за публикацию каталога на французском языке Анна Трофимова, Франсуаз Готье и Лоран Омессер были удостоены награды Французской Академии надписей и изящной словесности – медали Густава Менделя, которая присуждается за выдающиеся достижения в области исследований древности. Такая медаль получена впервые в истории Эрмитажа и истории России.

Запись трансляции доступна в социальных сетях Эрмитажа:

Источник: Эрмитаж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-10-2015, 16:26
Фотовыставка «Эрмитаж в фотографиях 2015»
1-02-2015, 10:20
Коллекция музея-заповедника «Царское село» пополнилась уникальными экспонатами
18-11-2021, 19:05
Открытие выставки "Комплексное зрелище"
28-07-2020, 15:12
Открытие выставки «Хиросима – уроки истории»
24-06-2013, 13:20
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо…
16-11-2021, 13:07
В Эрмитаже выставят портрет императрицы Марии Федоровны

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
332
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
450
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
396
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
356
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх