Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»

Артисты ленинградского областного театра «Святая крепость» из Выборга привезут в выходные в Санкт-Петербург комедию по пьесе Александра Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше».

«Театр «Святая крепость» — активный участник многих культурных проектов как в Ленинградской области, так и в соседнем Санкт-Петербурге. В новом сезоне выборгский театр радует зрителей интересными премьерами и проектами и приносит яркие эмоции и впечатления», — поделился заместитель Председателя Правительства Ленинградской области–председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В субботу, 3 декабря, «Святая крепость» примет участие во Всероссийском фестивале «Вперед к Островскому», который организует петербургский театр «Балтийский дом». Выборгские артисты представят комедию Александра Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше».

Участниками фестиваля также станут театры из Нижнего Новгорода, Костромы, Кинешмы, Иваново, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга.