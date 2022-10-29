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Питерец.ру » Культура » В прокат выходит лирическая комедия «Золотые соседи»

В прокат выходит лирическая комедия «Золотые соседи»

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64
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
Звезды российского кинематографа соберутся в одной квартире в фильме «Золотые соседи»

3 ноября в отечественный прокат выходит лирическая комедия «Золотые соседи» – история про совершенно разных людей со своими привычками, заботами и характерами, которым приходится уживаться под одной крышей, но в итоге они становятся одной дружной семьей.

Дистрибьютор – телекомпания Семья.

Создатели собрали всех звезд отечественного кинематографа, на экране блистают: Иван Охлобыстин, Сергей Шнуров, Анастасия Мельникова, Георгий Штиль, Михаил Боярский, Семён Стругачёв, Ольга Хохлова, Александр Баширов, Светлана Немоляева и другие. Актерский состав также дополнили молодые звезды Анастасия Лифанова, Андрей Сунцов, Алексей Шильников и Екатерина Шумакова.

Производством фильма занимались киностудия Ленфильм, АНО Центр Кинематографии и продюсер Алексей Орел. Режиссером проекта выступил Станислав Мареев, постановщик таких картин, как «Настоящая любовь», «Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной», «Стая» и других фильмов.

По сюжету жильцы одной из квартир в самом сердце Санкт-Петербурга мечтают разъехаться. Их шанс совсем близко – один миллионер готов выложить за ветхое жилище приличную сумму. Но по условиям сделки каждый жилец должен подписать договор с риэлтором, что оказывается не так просто – не все горят желанием покидать родные стены и «разбивать семью».

Сюжет строится на особенностях взаимоотношений соседей, а также на комичных и порой нестандартных житейских ситуациях. Историей управляют и ведут к непредсказуемому финалу не только наши герои - жильцы квартиры, но и счастливые случайности, из которых порой состоит жизнь.

«Главная идея фильма – охватить несколько поколений, ­– рассказывал режиссер фильма в интервью Metro в начале съемок картины. – Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель».

Фильм рассказывает о жизни соседей – представителей разных поколений: молодые не понимают пенсионеров, а пенсионеры – молодежь. Основным конфликтом истории, по признанию режиссера, является нежелание жильцов разъезжаться, как бы они ни ссорились друг с другом, все равно «золотые» соседи – становятся одной большой, любящей семьей.

«У меня в жизни было время, когда я жила в коммунальной квартире, поэтому история, рассказанная в фильме о соединении в одном пространстве людей с разными характерами и привычками, мне очень близка. Это очень легкая и занимательная комедия положений, это мой любимый жанр, тем более там действительно есть, что играть. К тому же актерский состав сложился просто замечательный! На площадке царила потрясающая атмосфера, а режиссер оставил самое приятное впечатление. Съемки проходили на горячо мной любимом Ленфильме, и для меня каждый приезд в Петербург – это подарок, как и съемки в этом проекте», – рассказывает Светлана Немоляева.

Для Анастасии Лифановой – дочери популярного актера Игоря Лифанова – это первая большая роль в кино. «Я учусь всегда и везде, и очень рада, что выпала возможность сниматься с такими великими талантливыми артистами! Это уникальный для меня опыт», – отмечает актриса. Героиня живет с отцом, которого играет Михаил Боярский.

А Боярский воплотил роль рок-музыканта и отчасти сам придумал образ своего персонажа: «Я быстро подобрал себе джинсовый ретро-костюм и, конечно, головной убор. Художники дополнили мой образ длинными волосами. На мой взгляд, получилось очень хорошо». Лучшего друга персонажа Боярского сыграл Иван Охлобыстин, его герой любит женщин и рок-музыку и не выпускает из рук гитару.

В фильме звучит много музыки, композиторами выступили Константин Шустарев и Сергей Шнуров. Заглавной песней «Золотых соседей» стала композиция автора и исполнителя Сергея Шнурова «Денег нет», которая звучит в трейлере.

Художник-постановщик картины Дмитрий Малич отмечает, что по своей сложности декорации фильма превосходит даже некоторые исторические картины Ленфильма: огромная квартира с аутентичной прихожей, множеством комнат, каждая из которых рассказывает о ее обитателе. Квартира с коридорами и просторной кухней с большой дровяной плитой, кладовой с полками, уставленные банками с заготовками и так далее.

Однако локации проекта не ограничились только квартирой, некоторые сцены сняли в Ботаническом саду Петра Великого, а также в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга.

Трейлер: https://disk.yandex.ru/i/0tDq787fIF0tPw

Источник: Ленфильм
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