«Ленфильм» снимает новый фильм в Абхазии

В Абхазии проходят съемки нового фильма киностудии «Ленфильм» - «Последняя цена» режиссера-дебютанта Наура Гармелия.

Первые дни кино-экспедиции были самыми сложными. Снимали сцены погони, перестрелки, поджог. Зрителя ждет тарантиновский сюжет, замешанный на абхазском колорите.

Русская семья в полуразрушенном войной абхазском городке выращивает на продажу фундук и надеется разбогатеть благодаря внезапной «ореховой лихорадке», взлету цен на орехи. Но 2 тонны фундука, предназначенные для продажи, похищают...

«В сценарии фильма «Последняя цена», который сначала назывался «Ореховая лихорадка», меня привлекло многое. Выгодный сеттинг, например. Кавказ в последние годы стал любимой локацией нашего авторского кино. Ученики Александра Сокурова открыли Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Недавно Руслан Братов с другой интонацией показал Карачаево-Черкесию. Поразительно, что Абхазия в кино до сих пор толком не проявилась. Хотя в эту республику часто ездят, там много снимают, но собственно абхазских сюжетов мы на экране почти не видели. Наур Гармелия – уроженец этих мест, петербургский абхаз, выбрал родные места для съёмок дебюта и подкупил меня тем, что отказался как от нарочитой критики, так и от идеализации. Его сценарий кажется мне честным. Но и не только по-человечески честным, но и виртуозно придуманным. Сила сценария в органичном смешении жанров: социальная драма плавно врастает в напряженный триллер, а дальше все разрешается в лучших традициях вестерна (истерна). Меня после первого же прочтения впечатлила такая сложная жанровая структура в сценарии дебютанта», - говорит главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов.

«Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых видел, знал, и помню до сих пор. Можно считать, что это - дань памяти им, забытым людям. Главных героев мы набрали в Питере. Их четверо. А все остальные - абхазские актёры. Ансамбль у нас собрался хороший. Первый день был самым сложным, мы осознанно начали с тяжелых сцен. Но все успели, все сняли. Стартовали, в общем, хорошо», - рассказал Наур Гармелия.

В ролях: Василий Щипицын («Контрибуция», «Движение вверх», «Хождение по мукам»), Алексей Белогорцев («Когда наступит завтра», «Ключ от всех дверей»), Екатерина Демидова, Юлия Шубарева («Высоко над страхом», «5 недель», «Ключ от всех дверей», «Ленинград 46»), Рауль Ковэ («Софичка»), Даур Арухаа.

Съемочная группа: исполнительный продюсер - Дмитрий Никитин, оператор - Дмитрий Знаменщиков, художник-постановщик - Василий Семёнов, звукооператор - Иван Лисовский, художник по гриму - Мария Никитина, художник по костюмам - Татьяна Иванова.

Фильм начали снимать с конца. Самые сложные сцены со стрельбой и перестрелками, когда были найдены похитители орехов, снимались в первый день на заброшенных складах. Однако сложнее всего было сжечь дом – настоящий деревянный дом. Его искали довольно долго. В итоге объект нашли – небольшой заброшенный домик. Прежде чем организовать контролируемый пожар, кинематографисты, конечно же, договорились с владельцами и местной администрацией.

«Было сложно найти дом, который можно жечь, чтобы он подходил по творческой задаче. При этом все должно быть безопасно. Этот дом к нашему приезду был нежилой. Художники его перекрасили, вставили стекла. Снимали несколько дублей. В этот день была очень жаркая погода, сухо и абсолютно безветренно. Чтобы успеть снять все сцены и не дать дому сгореть за считанные минуты, наши пиротехники придумали, как можно имитировать начало возгорания и дым. Мы поджигали специальную пиротехническую жидкость на террасе. С нами дежурил МЧС, пожарная машина и, если бы что-то пошло не так, были раскатаны пожарные рукава. Они были готовы в любую секунду ликвидировать какую-либо опасность. Самыми любопытными зрителями были коровы. Мы снимаем на природе, и они всегда рядом со съемочной группой, где бы мы ни находились», - рассказал исполнительный продюсер Дмитрий Никитин.

Киностудия «Ленфильм» желает съемочной группе успешных съемок в далекой экспедиции и прекрасного материала!