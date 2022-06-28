В Петербурге в рамках Международного Курдского Кинофестиваля начнутся показы 19 кинокартин

С 29 июня по 13 июля 2022 года в г. Санкт-Петербург в рамках партнерства с проектом КАРО.Арт состоится Международный Курдский Кинофестиваль. Деятели культуры и ценители кино соберутся в кинотеатре Каро 11 «Охта», чтобы увидеть 19 фильмов, посвященных непростой судьбе народа курдов. Все картины будут показаны зрителям на языке оригинала с русскими субтитрами.

Официальная программа кинофестиваля включает в себя конкурсный показ и различные секции. Демонстрация фильмов, а также оценки жюри и вручение наград будет проходить с 29 июня по 3 июля. Дальше, вплоть до 13 июля, зрители смогут продолжить просмотр кинокартин из программы фестиваля. Важно отметить, что все картины, представленные в конкурсной программе и в секции «Панорама», будут впервые показаны в России.

Ранее Министерством культуры Международный Курдский Кинофестиваль был включен в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2022 г. В конкурсную часть мероприятия вошли фильмы из 8 стран от режиссеров из Ближнего Востока и Европы. К показу будут представлены следующие картины:

«Дорога» – кинокартина Йылмаза Гюнейса, повествующая о чести и страсти, мужестве и боли, нежности и жестокости – ужасе, гневе, силе, любви – и жизни. Компания DFKFILMS восстановила шедевр турецко-курдской истории кино, дополнив его киноматериалом, долгое время считавшимся утерянным;

– кинокартина Йылмаза Гюнейса, повествующая о чести и страсти, мужестве и боли, нежности и жестокости – ужасе, гневе, силе, любви – и жизни. Компания DFKFILMS восстановила шедевр турецко-курдской истории кино, дополнив его киноматериалом, долгое время считавшимся утерянным; «Хескиф» – документальное кино о затоплении и разрушении исторического района Батмана Хасанкейфа, имеющего 12 000-летнюю историю, из-за сноса плотины Илису, а также о жизнях людей, которым пришлось пережить потерю своих деревень;

– документальное кино о затоплении и разрушении исторического района Батмана Хасанкейфа, имеющего 12 000-летнюю историю, из-за сноса плотины Илису, а также о жизнях людей, которым пришлось пережить потерю своих деревень; «Танец Али и Зин» – фильм о крошечной курдской деревне. По сюжету младший брат Исы убит и возвращен в свой родной город. Через две недели после похорон его мать Зин мечтает устроить свадебное торжество для своего умершего сына – эта странная идея вызывает множество противоречивых чувств внутри нее, а также перипетий между членами семьи, которые все еще не оправились от горя;

– фильм о крошечной курдской деревне. По сюжету младший брат Исы убит и возвращен в свой родной город. Через две недели после похорон его мать Зин мечтает устроить свадебное торжество для своего умершего сына – эта странная идея вызывает множество противоречивых чувств внутри нее, а также перипетий между членами семьи, которые все еще не оправились от горя; «Жизнь курдского интеллектуала» – кинокартина о судьбе Касима Челила, родившегося в курдской семье езидов в деревне Кизилкуле, куда в 1918 году пришла страшная резня. Во время долгого пути в Ереван он потерял всех близких и оказался в детском доме, где ему пришлось сменить имя. Чтобы помнить, кем он был и откуда пришел, он каждое утро повторял мантру «Меня зовут Касим, я сын Джелиля, я родом из деревни Кизилкуле в Дигоре, я курд и я езид»;

– кинокартина о судьбе Касима Челила, родившегося в курдской семье езидов в деревне Кизилкуле, куда в 1918 году пришла страшная резня. Во время долгого пути в Ереван он потерял всех близких и оказался в детском доме, где ему пришлось сменить имя. Чтобы помнить, кем он был и откуда пришел, он каждое утро повторял мантру «Меня зовут Касим, я сын Джелиля, я родом из деревни Кизилкуле в Дигоре, я курд и я езид»; «Залава» – фильм о молодом сержанте жандармерии Масуде, который сталкивается с экзорцистом, пытающимся избавить деревню от демона. После ареста мошенника страх и гнев жителей деревни возрастают. Масуд и его возлюбленная оказываются в ловушке в проклятом доме, окруженные сельскими жителями, которые считают, что они оба одержимы демоном;

– фильм о молодом сержанте жандармерии Масуде, который сталкивается с экзорцистом, пытающимся избавить деревню от демона. После ареста мошенника страх и гнев жителей деревни возрастают. Масуд и его возлюбленная оказываются в ловушке в проклятом доме, окруженные сельскими жителями, которые считают, что они оба одержимы демоном; «Любовь перед лицом геноцида» – документальный фильм подчеркивающий, как религиозные и культурные различия, страдания народа езидов, а также его окружение повлияло на сочинение песен о любви к родине – Шангалу. Картина раскрывает историю того, как езиды сохраняют свое певческое наследие и документируют истории любви и печали с помощью единственной надежды на выживание – пения;

– документальный фильм подчеркивающий, как религиозные и культурные различия, страдания народа езидов, а также его окружение повлияло на сочинение песен о любви к родине – Шангалу. Картина раскрывает историю того, как езиды сохраняют свое певческое наследие и документируют истории любви и печали с помощью единственной надежды на выживание – пения; «Соседи» – кино о шестилетнем курдском мальчике, который проводит свой первый год в арабской школе и видит, как его маленький мир радикально меняется под влиянием абсурдного национализма. С тонким чувством юмора и сатиры фильм рассказывает о детстве, в котором между диктатурой и мрачной драмой встречались и проблески света;

– кино о шестилетнем курдском мальчике, который проводит свой первый год в арабской школе и видит, как его маленький мир радикально меняется под влиянием абсурдного национализма. С тонким чувством юмора и сатиры фильм рассказывает о детстве, в котором между диктатурой и мрачной драмой встречались и проблески света; «Без родины» – картина о вынужденной эмиграции пары музыкантов, живущих в городе на границе Ирака и Сирии. Женщина беременна и ждет рождения ребенка, но после того, как ДАИШ оккупирует несколько городов в Сирии и Ираке, пара отправляется к турецкой границе, чтобы оттуда добраться до Европы;

– картина о вынужденной эмиграции пары музыкантов, живущих в городе на границе Ирака и Сирии. Женщина беременна и ждет рождения ребенка, но после того, как ДАИШ оккупирует несколько городов в Сирии и Ираке, пара отправляется к турецкой границе, чтобы оттуда добраться до Европы; «Грязные земли» – история, основанная на реальных событиях, посвящена саперу на войне с ДАИШ Пешмергу, теряющего руку в результате несчастного случая и идущего работать таксистом. Автомобиль конфискует полиция за отсутствие водительского удостоверения для инвалидов. Под давлением жены уехать в Европу мужчина готов на все;

– история, основанная на реальных событиях, посвящена саперу на войне с ДАИШ Пешмергу, теряющего руку в результате несчастного случая и идущего работать таксистом. Автомобиль конфискует полиция за отсутствие водительского удостоверения для инвалидов. Под давлением жены уехать в Европу мужчина готов на все; «Девочка в синем» – фильм о детях, живущих в отдаленной деревне между скалистыми горами в Курдистане и любящих игру в футбол. Около их домов нет простого поля для игры, поэтому ребята решают подняться на гору, чтобы найти подходящее место;

– фильм о детях, живущих в отдаленной деревне между скалистыми горами в Курдистане и любящих игру в футбол. Около их домов нет простого поля для игры, поэтому ребята решают подняться на гору, чтобы найти подходящее место; «Сипано» – кино о жизни в деревне у подножия горы Сипан. В ранней молодости главному герою Бурхану Канго пришлось покинуть дом, но он возвращается в родные края, чтобы зарабатывать на жизнь на своем поле на окраине;

– кино о жизни в деревне у подножия горы Сипан. В ранней молодости главному герою Бурхану Канго пришлось покинуть дом, но он возвращается в родные края, чтобы зарабатывать на жизнь на своем поле на окраине; «Воспоминания на камне» – картина, посвященная друзьям детства Хуссейну и Алану, решившим снять художественный фильм о геноциде курдов, но долго ищущим исполнительницу главной роли. И они находят ее в лице девушки по имени Синор. Однако, чтобы та снялась в фильме, сперва нужно получить разрешение от семьи, которая считает киносъемки недостойным занятием для юной женщины;

– картина, посвященная друзьям детства Хуссейну и Алану, решившим снять художественный фильм о геноциде курдов, но долго ищущим исполнительницу главной роли. И они находят ее в лице девушки по имени Синор. Однако, чтобы та снялась в фильме, сперва нужно получить разрешение от семьи, которая считает киносъемки недостойным занятием для юной женщины; «Ронак» – документальный фильм об истории жизни Ронак Мурад, которая родилась в 1965 году в Западном Курдистане Рожавы (Сирия). Получив среднее образование, она переехала в Алеппо, чтобы учиться в университете. Ронак решила заняться борьбой за свободу своего народа – участвовала в партизанской войне и написала десять книг;

– документальный фильм об истории жизни Ронак Мурад, которая родилась в 1965 году в Западном Курдистане Рожавы (Сирия). Получив среднее образование, она переехала в Алеппо, чтобы учиться в университете. Ронак решила заняться борьбой за свободу своего народа – участвовала в партизанской войне и написала десять книг; «До того, как выпадет снег» – история о 16-летнем юноше, уехавшем из родной деревни в Курдистане в Европу в поисках сестры. Его долг как старшего мужчины в семье — вернуть ее после того, как та сбежала с собственной свадьбы. Путешествие через Европу ставит под сомнение его взгляды на мир и жизнь;

– история о 16-летнем юноше, уехавшем из родной деревни в Курдистане в Европу в поисках сестры. Его долг как старшего мужчины в семье — вернуть ее после того, как та сбежала с собственной свадьбы. Путешествие через Европу ставит под сомнение его взгляды на мир и жизнь; «Святой хлеб» – документальный фильм о тяжелой жизни людей, которые занимаются контрабандой товаров, чтобы прокормить свои семьи. Главы семейств вынуждены преодолевать опасные горные вершины, рискуя попасть под пулю пограничника;

– документальный фильм о тяжелой жизни людей, которые занимаются контрабандой товаров, чтобы прокормить свои семьи. Главы семейств вынуждены преодолевать опасные горные вершины, рискуя попасть под пулю пограничника; «Дом без крыши» – история о путешествии братьев Яна, Алана и их сестры Лии, которые хотят исполнить последнее желание своей матери – похоронить ее в родной деревне рядом с мужем. Братья и сестра сталкиваются не только с непониманием большой курдской семьи, которая не принимает последнее желание их матери, но и с собственными проблемами;

– история о путешествии братьев Яна, Алана и их сестры Лии, которые хотят исполнить последнее желание своей матери – похоронить ее в родной деревне рядом с мужем. Братья и сестра сталкиваются не только с непониманием большой курдской семьи, которая не принимает последнее желание их матери, но и с собственными проблемами; «Мой рай» – кино о режиссере, возвращающемся в свой родной город в Сирии 25 лет спустя с фотографией старых одноклассников. Он попытается выяснить, что случилось с ними после того, как война изменила их веру;

– кино о режиссере, возвращающемся в свой родной город в Сирии 25 лет спустя с фотографией старых одноклассников. Он попытается выяснить, что случилось с ними после того, как война изменила их веру; «Диалог» – в фильме рассказывается об опыте матери режиссера – Бесны, которая хочет достучаться до своего сына, как и другие матери, чьи дети вовлечены в многолетнюю войну в Турции. Она отправляется в смертельно опасное путешествие, чтобы найти своего ребенка Энеса;

– в фильме рассказывается об опыте матери режиссера – Бесны, которая хочет достучаться до своего сына, как и другие матери, чьи дети вовлечены в многолетнюю войну в Турции. Она отправляется в смертельно опасное путешествие, чтобы найти своего ребенка Энеса; «Изобретатель курдского велосипеда» – история о Назиме Надирове, родом из семьи ссыльных курда и карачаевки в Южном Казахстане. Аскет и дервиш, рано узнавший цену простым вещам, мудрец и философ, жадно впитавший библейские истины и познавший важность родовых корней и связи поколений. Он из тех, кто точно знает: есть то, что примиряет прошлое с настоящим.

Международный Московский Курдский Кинофестиваль не впервые проходит в России. Годом ранее в рамках мероприятия были представлены российские и зарубежные картины, посвященные курдской тематике. Художественные, документальные и короткометражные фильмы были сняты режиссерами из Ирака, Ирана, Сирии, Турции и других стран.

​Московский Курдский Кинофестиваль – это событие, находящееся вне политики и религии. Фестиваль пропагандирует кино как важнейшую форму искусства и значимый инструмент социальных перемен. Также событие способствует сохранению национальной самобытности, развитию родного языка и национальной культуры и является возможностью поделиться историческим и культурным наследием с другими народами, проживающими на территории России.

Билеты на показ кинокартин можно купить на официальном сайте «КАРО», а также в кинотеатре «Охта» по адресу: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Охта Молл», 4 этаж.

Про КАРО.Арт

Проект КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.