ента новостей

19:41
Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади
19:39
Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию
19:35
В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти
18:00
Петербуржцы жалуются, что вынуждены стоять в очередях на маршрутки
17:04
В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»
16:40
В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
13:15
Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге
11:45
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки
11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
10:17
В Ленобласти аферисты выманили у 95-летней пенсионерки 870 тысяч рублей
10:12
Клещи проснулись
09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
09:26
Выплаты увеличат
09:20
Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов
09:13
Джонни Депп дал показания по делу о клевете против Эмбер Херд
09:09
В школах появился гимн
00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
19:57
На ВНЕШНЕМ кольце КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
17:13
В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года
16:45
Переговоры по продаже Twitter Илону Маску близки к финалу
14:51
В Ленобласти по горячим следам поймали педофила
13:32
В Петербурге задержали подозреваемого в краже
12:26
Тайсон Фьюри обещает уйти из профессионального бокса
11:54
В Ленобласти водитель такси сильно избил мужчину
11:44
Выставка «Наваждение»
10:55
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для проведения техобслуживания
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию

Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Youtube
Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию

27 апреля в 13:00 на презентации в директорском зале киностудии "Ленфильм" будут представлены результаты многолетнего творчества мультипликационной студии инклюзивного отдела Русского музея.

Участники программ инклюзивного отдела Русского музея совместно с петербургскими мультипликаторами, студентами и преподавателями Института кино и телевидения уже несколько лет на регулярной основе создают анимационные фильмы о русском искусстве.

В рамках проекта “Музей: кадр за кадром” создано 6 мультфильмов-фантазий о главных шедеврах Русского музея. Ребята придумывают и с помощью анимации рассказывают свои истории о таких знаковых произведениях, как “Черный квадрат” Малевича, “Купчиха за чаем” Кустодиева, “Смолянки” Левицкого. 

Проект направлен на неформальное вовлечение участников инклюзивной студии в создание персональных историй художественными методами. Авторское переосмысление истории классического искусства с помощью инклюзивных проектов позволяют большим культурным площадкам выходить за привычные рамки, становиться более открытыми и доступными для всех.

На мероприятии будут показаны мультфильмы «Музей: кадр за кадром 6. История фантастическая» и «Карл Росси: страницы жизни. Архитектор и его ассистент». 

«Музей: кадр за кадром 6. История фантастическая»

С помощью анимации детям удалось создать свою версию того, о чем могут рассказывать герои картины Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале». 

Визуальное исполнение «Охотников на привале» напоминает о традициях советской анимации: творческого объединения «Экран», «Союзмультфильма». А также соответствуют уровню лучших образцов современной социально-ориентированной анимации. Например, мультипликационными фильмами студии «Да!» и воронежской студии «Телескоп». 

Над мультфильмом работали:

- специалисты Русского музея,

- студенты и преподаватели СПбГИКиТ,

- учащиеся школы N 522.

«Карл Росси: страницы жизни. Архитектор и его ассистент»

Четвертая серия мультфильма, посвященная строительству Михайловского дворца - главного здания Русского музея. Это рисованная фантасмагория, в которой зритель узнает, как был построен Михайловский дворец с помощью историй о царском сыне Михаиле Павловиче, его жене Елене Павловне и архитекторе Карле Росси. 

В мультфильме передан дух времени, важность происходящего, имперское величие дворца. 

Открытые яркие цвета напоминают картины художников-фовистов, а неожиданные образы, заставляют вспомнить персонажей с картин Марка Шагала и Михаила Ларионова, которые сами черпали вдохновение в искусстве детей и городских примитивов.

Над мультфильмом работали:

- специалисты Русского музея,

- художники-аниматоры Марина Мартынова, Павел Мартынов,

- учащиеся школы N 522.

 Посмотреть другие мультфильмы: 

https://www.rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/socio-cultural-project/the-museum-s-animation-projects/

 

Киноцентр «Ленфильм»

Общественно-культурное пространство с кафе кинозалом и музеем, выставочным пространством и книжным магазином «Порядок слов». Кинозал оборудован самым передовым оборудованием, фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-07-2016, 17:59
Из Русского музея вывозят полотна Айвазовского
28-09-2015, 09:22
Совместный абонемент Русского музея и Михайловского театр
22-03-2017, 16:11
В Петербурге состоялся День Русского музея
14-05-2021, 19:56
Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии
23-05-2018, 12:09
Масштабная ретроспективная выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»
6-03-2016, 19:12
Русский музей не будет закрываться на время реконструкции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
0
68
Сегодня, 09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
0
175
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
0
141
22-04-2022, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
Наверх