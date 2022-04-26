Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию

27 апреля в 13:00 на презентации в директорском зале киностудии "Ленфильм" будут представлены результаты многолетнего творчества мультипликационной студии инклюзивного отдела Русского музея.

Участники программ инклюзивного отдела Русского музея совместно с петербургскими мультипликаторами, студентами и преподавателями Института кино и телевидения уже несколько лет на регулярной основе создают анимационные фильмы о русском искусстве.

В рамках проекта “Музей: кадр за кадром” создано 6 мультфильмов-фантазий о главных шедеврах Русского музея. Ребята придумывают и с помощью анимации рассказывают свои истории о таких знаковых произведениях, как “Черный квадрат” Малевича, “Купчиха за чаем” Кустодиева, “Смолянки” Левицкого.

Проект направлен на неформальное вовлечение участников инклюзивной студии в создание персональных историй художественными методами. Авторское переосмысление истории классического искусства с помощью инклюзивных проектов позволяют большим культурным площадкам выходить за привычные рамки, становиться более открытыми и доступными для всех.

На мероприятии будут показаны мультфильмы «Музей: кадр за кадром 6. История фантастическая» и «Карл Росси: страницы жизни. Архитектор и его ассистент».

«Музей: кадр за кадром 6. История фантастическая»

С помощью анимации детям удалось создать свою версию того, о чем могут рассказывать герои картины Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале».

Визуальное исполнение «Охотников на привале» напоминает о традициях советской анимации: творческого объединения «Экран», «Союзмультфильма». А также соответствуют уровню лучших образцов современной социально-ориентированной анимации. Например, мультипликационными фильмами студии «Да!» и воронежской студии «Телескоп».

Над мультфильмом работали:

- специалисты Русского музея,

- студенты и преподаватели СПбГИКиТ,

- учащиеся школы N 522.

«Карл Росси: страницы жизни. Архитектор и его ассистент»

Четвертая серия мультфильма, посвященная строительству Михайловского дворца - главного здания Русского музея. Это рисованная фантасмагория, в которой зритель узнает, как был построен Михайловский дворец с помощью историй о царском сыне Михаиле Павловиче, его жене Елене Павловне и архитекторе Карле Росси.

В мультфильме передан дух времени, важность происходящего, имперское величие дворца.

Открытые яркие цвета напоминают картины художников-фовистов, а неожиданные образы, заставляют вспомнить персонажей с картин Марка Шагала и Михаила Ларионова, которые сами черпали вдохновение в искусстве детей и городских примитивов.

Над мультфильмом работали:

- специалисты Русского музея,

- художники-аниматоры Марина Мартынова, Павел Мартынов,

- учащиеся школы N 522.

Посмотреть другие мультфильмы:

https://www.rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/socio-cultural-project/the-museum-s-animation-projects/

Киноцентр «Ленфильм»

Общественно-культурное пространство с кафе кинозалом и музеем, выставочным пространством и книжным магазином «Порядок слов». Кинозал оборудован самым передовым оборудованием, фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.