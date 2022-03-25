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Питерец.ру » Культура » Выставка Павла Игнатьева «Департамент согласований»

Выставка Павла Игнатьева «Департамент согласований»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПб ГБУК ГМГС
В новом помещении Музея городской скульптуры на Невском пр, 19 открывается выставка Павла Игнатьева "Департамент согласований".

Проект Павла Игнатьева «Департамент согласований» объединяет фрагменты статуй из гипса и полупрозрачного янтаря и детали кабинетной мебели XIX века. Инсталляция погружает в пространство сложных административных решений, которые предшествовали установке любого памятника в Петербурге в любые века.
Рекомендованное предписание, уведомительный характер, необходимое согласование – так выглядит soft power в культурной политике уже несколько столетий. Проект вдохновлен XIX веком, когда каждая из действующих единиц этого бюрократического процесса – художник и чиновник – впервые обрели относительно независимый общественный статус, а их взаимодействие стало строго
регламентированным.
Николаю I, который вникал во все нюансы установки памятников и строительства зданий, приписывают фразу: «Россией не я управляю; Россией управляют сорок тысяч столоначальников». В здании на Невском, 19, где создается новый филиал Музея городской скульптуры, государственных учреждений никогда не было. Но мимо окон, в которых размещена выставка, в XIX веке каждый день спешили на работу в присутственные места многочисленные чиновники, облаченные в гоголевские шинели. Бюрократическое прошлое этой части Невского проспекта, отношения искусства и власти, противостояние и сращивание чиновника и художника становятся у Павла Игнатьева объектом исследования. А Музею городской скульптуры «Департамент согласований» дает повод поговорить с петербуржцами и о современности, о том, кто, как и почему принимает решения, какая скульптура появится на улицах города завтра.
Павел Игнатьев о проекте: «Специалисты, занимающиеся архивами, связанными с установкой памятников, наталкиваются на огромное количество регулирующей документации. Сравнивая объем стандартизированных вводных фраз, названия учреждений, должностей, ссылок на предшествующие документы и законодательные акты мы видим, что содержательная часть этих бумаг состоит порою из
двух-трёх слов: «допускаем» «разрешаем в необходимых количествах», «согласно регламенту». Весь процесс согласований одновременно обезличен и персонифицирован. Мы знаем противников всей этой машины, но также знаем, что магия согласования и принятия решений очаровывает писателей и художников. Получается, что культура модерна, культура Нового времен предполагает, что создание политической эстетики или продуцирование эстетической политики – такая же культурная деятельность, как создание романов или картин».
Павел Игнатьев
Скульптор, исследователь, реставратор. Окончил Санкт-Петербургскую Академию художеств им. Ильи Репина (1997) и аспирантуру Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (2000). Автор городских памятников Доменико Трезини в Санкт-Петербурге (2014), Габдулле Тукаю в Альметьевске (2018), мемориальных досок Евгению Шварцу, Галине Улановой и других. Участник групповых художественных выставок с 1992 года (Государственный Русский музей, Музей Академии художеств, Музей городской скульптуры и другие) и фестивалей Waterfront, Киберфест, «Впередсмотрящий». Спикер и автор перформансов трех Интеллектуальных марафонов в Государственном Эрмитаже (2017, 2018, 2019, перформансы «Почему Стасов», Кифер-Хлебников-Дюрер, «Макроистории»). Его проект «Цементная оперетта» вошёл в шорт-лист Премии Курехина. Курирует выставки, создает мультимедийные инсталляции, написал либретто к опере «Павловская сессия».
Участвовал в реставрации более 30 объектов, включая здания Русского музея, Горного института, Государственного Эрмитажа, музея-заповедника «Царское село». Живет и работает в Санкт-Петербурге, Россия.

«Невский, 19», филиал Музея городской скульптуры
24 марта 2022 – 05 июня 2022

Источник: СПб ГБУК ГМГС
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